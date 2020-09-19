Times: Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Великобритании

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании началась вторая волна коронавируса, что может потребовать ужесточения ограничительных мер, сообщает The Times. Хотя Джонсон назвал всеобщий карантин «последней мерой, которой кто-либо желает», источник издания в британском правительстве рассказал, что премьер попросил чиновников смоделировать экономические последствия двухнедельного карантина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится к росту смертности от коронавируса в стране в ближайшие несколько недель, при этом советники в области здравоохранения британского правительства предупреждают, что не видят какой-либо надёжной альтернативы новому карантину, пишет The Times.

Так, глава государства предупредил о том, что Великобритания «сталкивается со второй волной» коронавируса и его повторное распространение в стране «неизбежно».

Объединённый центр биобезопасности при правительстве сообщил, что страна сейчас на шесть недель отстает от Испании, где в четверг было зарегистрировано 239 смертей от COVID-19.

В пятницу число ежедневных подтверждённых случаев заболевания впервые за месяца достигло отметки в четыре тысячи и составило 4 322. Кроме того, впервые с июля общее число пациентов, госпитализированных с COVID-19, увеличившись на 134, превысило тысячу человек — в больницах лечение от заболевания проходят 1020 британцев. Накануне от коронавируса погибли 27 человек, таким образом по состоянию на начало выходных, вирус унёс жизни 41 732 жителей Великобритании.

Кроме того, за последнюю неделю вспышки заболевания произошли в 228 домах престарелых. При этом за тот же период коронавирус был обнаружен ещё в 94 школах и 43 офисах.

В пятницу в ходе своего визита в Оксфорд Джонсон подчеркнул, что введение всеобщего карантина является «последней мерой, которой кто-либо желает», однако признал, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении ограничительных мер, введённых на этой неделе.

«Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно. Не думаю, что кто-либо желает введения второго карантина, однако очевидно, что посмотрев на то, что происходит, мы должны задаться вопросом, должны ли мы зайти дальше «правила шести», которое приняли в понедельник», — заявил Джонсон.

Как отмечает издание, премьер обратился к правительству с просьбой смоделировать экономические последствия национального карантина сроком в две недели. В соответствии с этим вариантом в стране закроются все увеселительные заведения. Предполагается, что карантин может совпасть со школьными каникулами в конце октября, или же быть отложен на более поздний срок.

На вопрос о возможности продления школьных каникул в октябре с одной до двух недель Джонсон заявил, что не хочет закрывать учебные заведения.

По словам источника The Times, несмотря на то, что каждую неделю, пока не будет вновь объявлен временный карантин, число случаев заболевания увеличивается в два раза, правительству предстоит «проделать серьёзную работу по целому ряду вопросов, не только в медицинском, но и в экономическом плане», и лишь потом будет принято конкретное решение.

При этом британские эксперты в области здравоохранения подчёркивают, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в стране похожа на ту, которая наблюдалась в Великобритании в конце марта — начале октября. В связи с этим специалисты указывают на необходимость введения нового карантина, который по их словам «работает».

Тем не менее в правительстве также указывают на необходимость подождать две недели, пока не станет ясно, оказалось ли достаточно для контроля за распространением коронавируса в стране принятия «правила шести», в соответствии с которым людям запрещается собираться компанией больше шестерых человек.