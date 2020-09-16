Sky News: «фарс и позор» — Британия столкнулась с нехваткой тестов на коронавирус

В Соединённом Королевстве обостряется кризис с проверкой на COVID-19. Ситуация выглядит особенно тревожно в городке Болтон, где наблюдается рекордный инфекционный уровень, но люди продолжают испытывать проблемы с записью на тестирование, сообщает Sky News.

По всей стране обостряется кризис с тестами на коронавирус. Люди, которые нуждаются в проверке, не могут её пройти. В Болтоне этой семейной паре было сказано, что они не могут попасть в центр тестирования без предварительной записи.

ОХРАННИК: Вы должны продолжать пытаться (получить направление. — ИноТВ). Они никого не принимают без предварительной записи.

В этом городке самый высокий уровень инфекции в Великобритании. И здесь царит отчаяние.

МИССИС ХАДЖИАЛИ: Мы уже несколько дней пытаемся зарегистрироваться онлайн, чтобы пройти тест. Когда мы звоним на номер (центра тестирования. — ИноТВ), в ответ мы слышим записанное сообщение, в котором говорится: «Вы не можете записаться на тест».

Ей велели обратиться в городскую администрацию и выставили вон.

Болтон уже находится под локальным карантином. Но количество новых случаев заражения продолжает расти.

ДЖЕРАРД ТАББ, корреспондент Sky News: Если бы Болтон был страной, то после отъезда отсюда вам бы пришлось провести две недели на самоизоляции. Более того, уровень распространения инфекции в этом городке почти в десять раз выше, чем уровень, из-за которого страна могла бы попасть в карантинный список.

Несмотря на это, тестирование в стране проводится спорадически. Этот сотрудник центра тестирования в одном из центральных графств Англии говорит, что система не работает.

МУЖЧИНА: За последние два дня — субботу и воскресенье — мы, вероятно, протестировали меньше 20 человек в день, хотя мощности рассчитаны на более чем 200. Люди приходили иногда со своими детьми, у которых наблюдались симптомы. И они были не столько обеспокоены, сколько раздосадованы, потому что их дети не могли попасть в школу. И они хотели пройти тест, чтобы вернуть их в школу. И мы не могли им помочь, потому что нас проинструктировали, чтобы мы пускали людей только с действующим QR-кодом.

Вернувшись в Болтон, мы встретились с миссис Хаджиали у городской администрации.

МИССИС ХАДЖИАЛИ: Вчера нам сказали, что будут раздавать наборы для домашнего тестирования. Так что, возможно, мне удастся сегодня получить один из них.

Её мужу, который работает охранником, сказали, что у его коллеги был подтверждён коронавирус, и поэтому он не может работать, пока не пройдёт тест. В конце концов, ей было сказано, что тестов не будет до субботы.

МИССИС ХАДЖИАЛИ: Это катастрофа! Это фарс!

Городской совет признаёт: ситуация неидеальная.

ЛИНН ДОНКИН, замдиректора по вопросам здравоохранения в городском совете Болтона: Наш совет в настоящий момент звучит так: пожалуйста, наберитесь терпения. Пожалуйста, не оставляйте попыток воспользоваться национальным порталом. Насколько нам известно, на этом портале будет увеличено количество вакантных мест. И Болтон – приоритетный регион в этом релизе.

В Министерстве здравоохранения нам сообщили, что система тестирования и слежения работает. Но они наблюдают значительный спрос на тесты.

МИССИС ХАДЖИАЛИ: Большое спасибо. До свидания.

Хаджиали остаётся только вернуться домой и ждать. Как многим другим, кому необходимо знать, есть ли у них вирус или нет.

Джерард Табб, Sky News, Болтон.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2020 года.