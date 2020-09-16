Sky News: пассажир автобуса на Манчестер использовал живую змею вместо маски

Житель Великобритании придумал оригинальное средство защиты от COVID-19 в автобусе: вместо маски он обернул вокруг шеи живую змею, пишет Sky News. Хотя пассажиры не проявили беспокойства, официальный представитель транспортной службы Манчестера напомнил о том, что по рекомендациям правительства все пользователи общественного транспорта должны носить маску или что-то подходящее — а змея, по его словам, не подходит под это определение.
В понедельник один из пассажиров автобуса из Суинтона в Манчестер использовал в качестве средства защиты светло-коричневую змею с ромбовидными пятнами, обернув её вокруг шеи, сообщает Sky News.
Как рассказала изданию одна пассажирка, которая предпочла не называть имени, сначала она подумала, что у мужчины «необычная маска», однако потом заметила, как рептилия скользит по поручню. Очевидица назвала происшествие «очень забавным» и отметила, что, похоже, никто не беспокоился из-за необычного животного.
Британский сайт отмечает, что мужчина не носил маску под змеёй, хотя во время пандемии средства защиты обязательны для всех пассажиров, за исключением некоторых категорий. Официальный представитель транспортной службы Манчестера заявил, что, согласно рекомендациям правительства, население может носить вместо медицинской маски самодельные или что-то подходящее, например, шарф или бандану. «Хотя это допускает некоторую свободу толкования, мы не думаем, что оно распространяется на кожу змеи — особенно если она всё ещё на змее», — подчеркнул чиновник.
Неизвестно, к какому виду принадлежала змея. Как напоминает в заключение Sky News, укус ядовитой змеи может стать смертельным, если не оказать медицинскую помощь в течение получаса.
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