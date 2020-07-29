NTD: Минобороны Германии научит собак обнаруживать коронавирус

03:00
Навка присоединилась к челленджу в поддержку гендерного равноправия
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка приняла участие в челлендже в поддержку борьбы за права женщин и гендерного равноправия.
03:00
В Таджикистане за сутки выявили 44 случая коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 44 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты страны.
03:00
«Зенит» опустился на 49-е место в списке самых дорогих футбольных брендов
Петербургский клуб «Зенит» опустился с 46-го места на 49-е в рейтинге самых дорогих футбольных брендов.
03:00
Овечкин забросил первую шайбу после карантина
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в контрольном матче с «Каролиной Харрикейнз» перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
В США скончались более 150 тысяч человек с COVID-19
Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число умерших в США людей с выявленным коронавирусом превысило 150 тыс.
03:00
Фергюсон готов подраться с Макгрегором или Порье ради получения боя за титул UFC
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон выразил готовность выйти на поединок с ирландцем Конором Макгрегором или соотечественником Дастином Порье, чтобы потом получить бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
03:00
Эксперты оценили долю кроссоверов в России в первом полугодии
Доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке в первые шесть месяцев 2020 года составила 48% от всех машин, проданных за данный период, что на 5% больше, чем годом ранее.
03:00
Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Алеппо
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, гвардии подполковник Владимир Марандидов сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
03:00
Специалист оценил предложение внедрить алкозамки в России
Автоэксперт Андрей Ломанов прокомментировал идею внедрения в России алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
03:00
Гендиректор «Зенита» признался, что расстроен отказом Смольникова от предложения клуба
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев признался, что его расстроил уход защитника Игоря Смольникова в «Краснодар».
03:00
Томский врач рассказал о работе во время пандемии
Заведующий инфекционным отделением №2 томской горбольницы №3 Виктор Якимов рассказал о работе во время пандемии.
03:00
Эксперт прокомментировал ситуацию с долларом
Кандидат экономических наук Роман Лавник прокомментировал ситуацию с долларом.
03:00
Филипп Киркоров рассказал, что делал во время режима самоизоляции
Певец Филипп Киркоров рассказал, что делал во время режима самоизоляции.
03:00
Экс-гендиректор «Химок» назвал своё увольнение цирковой программой
Бывший генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов прокомментировал свою отставку.
03:00
В Москве за сутки умерли ещё 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 12 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4446.
03:00
Эксперт прокомментировал удорожание среднего чека на набор первоклассника в России
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин прокомментировал удорожание среднего чека на набор первоклассника.
03:00
Адвокат прокомментировал идею внедрения алкозамков в России
Адвокат и профессор, эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Янис Юкша прокомментировал идею внедрения алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
03:00
В Приморье рассказали о поддержке многодетных семей
В Приморском крае выделили 22 млн рублей из регионального бюджета на поддержку многодетных семей для подготовки к учебному году.
03:00
В Омской области организована проверка сообщений о выбросах в реку Омь
Прокуратура Омской области дала поручение Омской природоохранной прокуратуре провести проверку сообщений из СМИ и соцсетей о выбросах в реку Омь, которые могли загрязнить водоём.
03:00
Фестиваль «Русское поле» состоится 29 августа в онлайн-формате
Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» состоится 29 августа в онлайн-формате.
03:00
В Московском зоопарке рассказали о рождении детёнышей египетской летучей собаки
В Московском зоопарке родились два детёныша нильского крылана, или египетской летучей собаки.
03:00
СК возбудил дело из-за инцидента с катером у берегов Анапы
СК возбудил уголовное дел, после того как 27 июля в Чёрном море у берегов Анапы перевернулся катер с десятью пассажирами на борту.
03:00
В Москве утвердили предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове
Столичный Департамент культурного наследия утвердил предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове.
03:00
МЧС Татарстана предупреждает о ливнях с грозами
ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило об ухудшении погодных условий в четверг, 30 июля.
03:00
Умер олимпийский чемпион по гандболу Федюкин
Олимпийский чемпион по гандболу в составе сборной СССР Анатолий Федюкин скончался в возрасте 68 лет.
03:00
«Земля леопарда» стала финалистом всероссийского конкурса по экотуризму
Проект национального парка «Земля леопарда» попал в финал всероссийского конкурса по развитию экологического туризма и созданию рекреационных кластеров.
03:00
В Ставропольском крае рассказали о мерах поддержки безработных
В Ставропольском крае рассказали о мерах, направленных на поддержку безработных.
03:00
В Южном Бутове появился новый производственно-распределительный комплекс
Мосгосстройнадзор сообщил о вводе в эксплуатацию в Южном Бутове производственно-распределительного комплекса площадью 24,1 тыс. кв. м.
03:00
На ВДНХ пройдёт хендбайк-парад
Второй московский хендбайк-парад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья пройдёт на ВДНХ в субботу, 1 августа.
03:00
Власти Подмосковья рассказали о ситуации с COVID-19
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с COVID-19.
03:00
В Подмосковье сообщили о снижении смертности от онкологии за полгода
Смертность от онкологии в Подмосковье снизилась на 9,6% за полгода.
03:00
Названо время начала матча за Суперкубок России по футболу
Стало известно время начала матча между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» в рамках Суперкубка России по футболу.
03:00
В Ростовской области рассказали о подготовке к началу учебного года
С 1 сентября в школах Ростовской области начнутся занятия в режиме офлайн, однако правила работы учебных заведений будут скорректированы с учётом требований СанПиН.
03:00
В Смоленской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
В Смоленской области обезвредили более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
03:00
В Рязанской области проводят проверку по факту смерти грибника
В Рязанской области организовали проверку по факту смерти 59-летнего грибника.
03:00
За сутки в мире выявили более 215 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 215 127 и достигло 16 558 289.
03:00
В Подмосковье пресекли работу лаборатории по производству наркотиков
В Московской области задержали подозреваемых в незаконном производстве наркотиков.
03:00
Россиянин Свидлер вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира
Российский шахматист Пётр Свидлер вышел в полуфинал онлайн-турнира Legends of Chess.
03:00
В Татарстане рассказали о выплатах предпринимателям на поддержку занятости
За неделю в Татарстане выдали 125 кредитов под 2% на 429 млн рублей. За всё время льготного кредитования, направленного на поддержание занятости, предоставлено более 3350 займов. Всего они получили более 10 млрд рублей.
03:00
В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в создании ОПГ
В Челябинской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в создании организованной преступной группировки и сети подпольных казино.
03:00
Психолог оценила ситуацию с учёбой в школе во время пандемии
Педагог, вице-президент группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова оценила ситуацию с учёбой в школе во время пандемии.
03:00
В Ассоциации любителей домашних животных оценили законопроект об обязательной регистрации собак
Президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев оценил законопроект об обязательной регистрации собак.
03:00
Ретейлеры зафиксировали снижение цен на ягоды и фрукты летом 2020 года
Ретейлеры зафиксировали снижение цен на ягоды и фрукты на 10—20% в нынешний летний сезон по сравнению с прошлым годом.
03:00
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию» в Серии А
«Милан» крупно обыграл «Сампдорию» в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А.
03:00
Психолог дала рекомендации по питанию в офисе
Клинический психолог, консультант по коррекции веса Варвара Зародина дала рекомендации по питанию в офисе.
03:00
В Движении автомобилистов России прокомментировали идею внедрения алкозамков в России
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал идею внедрения в стране алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
03:00
Глава ФРС прокомментировал экономическую ситуацию в США
Глава ФРС США Джером Пауэлл прокомментировал экономическую ситуацию в стране, отметив, что многое зависит от шагов властей.
03:00
«Лацио» одержал третью победу подряд в Серии А
Римский «Лацио» взял верх над «Брешией» в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А.
03:00
В Эрмитаже увеличат количество сеансов для посетителей с 1 августа
В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге вдвое увеличат количество сеансов для посетителей с 1 августа.
03:00
МХАТ имени Горького рассказал об обновлении актёрского состава
МХАТ имени М. Горького рассказал об обновлении актёрского состава. В новом сезоне зрители смогут увидеть Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову.