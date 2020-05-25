TF1: во Франции для поиска очагов COVID-19 начали готовить собак-ищеек

Ветеринарная школа французской коммуны Мэзон-Альфор проводит испытания нового метода для выявления людей, заражённых коронавирусной инфекцией, — там начали тренировать для этого собак, сообщает TF1. Как отмечается в сюжете канала, специалисты школы установили, что собаки-ищейки умеют различать запах пота здоровых и заражённых людей — а значит, натренировав их, можно будет быстро и безболезненно обнаруживать новые очаги инфекции.

Что же касается выявления коронавируса, в аптеках вот-вот должны появиться серологические тесты, однако для обнаружения больных пока существуют только ПЦР-тесты мазков из носовой полости, которые представляют собой крайне тяжёлые устройства. Между тем, ветеринарная школа коммуны Мэзон-Альфор, похоже, нашла другой — и гораздо более мобильный — метод, и он, как вы сейчас увидите, демонстрирует многообещающие результаты. Репортаж Кристин Шапель и Паскаля Марселена.

По всей видимости, самым надёжным тестом для выявления заражённых коронавирусом оказался нос вот такой бельгийской овчарки. За этими металлическими конусами поместили банки с ватными тампонами, пропитанными потом: вот эта — с потом здорового человека, а эта — с потом заражённого COVID-19. Почуяв запах вируса, собака садится.

ДОМИНИК ГРАНЖАН, профессор Национальной ветеринарной школы Мэзон-Альфор: Сегодня мы уже можем утверждать, что у пота людей, у которых был обнаружен коронавирус, — то есть носителей вируса — есть специфический запах.

За каждую успешную попытку собака получает награду.

Обычно эти собаки вместе со спасателями ищут пропавших людей, но здесь, в Ветеринарной школе Мэзон-Альфор, их готовят к поиску вируса. Первые итоги впечатляют — чтобы запомнить запах, собаке обычно требуется всего лишь 4—5 дней, а доля успешных попыток в испытаниях превышает 95 процентов.

ЭРИК ГЮЛЛИ, старшина пожарно-спасательной службы департамента Сена и Марна: Наши собаки чувствуют разницу между здоровым потом и потом больных. Тем не менее нам ещё предстоит провести большую работу и тщательный отбор животных, чтобы дойти до того уровня надёжности, о котором уже можно будет заявить громко.

Цель — пользуясь удивительным чутьём этих собак, сделать процесс выявления заражённых более лёгким и быстрым, а также менее затруднительным, чем взятие носовых мазков или крови.

ДОМИНИК ГРАНЖАН: Эту методику можно было бы использовать в аэропортах. Муниципальным образованиям, которые объявят о том, что нуждаются в подготовленных собаках, я тоже мог бы их передать, чтобы они могли уже, так сказать, «тестировать» граждан без боли, бесплатно и каждый день.

И не беспокойтесь — собаки ничем не рискуют, ведь они вообще не контактируют с вирусом напрямую, а значит их хозяева не подвергают опасности жизни своих лучших друзей.

Дата выхода в эфир 24 мая 2020 года.