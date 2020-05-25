TF1: во Франции для поиска очагов COVID-19 начали готовить собак-ищеек
Что же касается выявления коронавируса, в аптеках вот-вот должны появиться серологические тесты, однако для обнаружения больных пока существуют только ПЦР-тесты мазков из носовой полости, которые представляют собой крайне тяжёлые устройства. Между тем, ветеринарная школа коммуны Мэзон-Альфор, похоже, нашла другой — и гораздо более мобильный — метод, и он, как вы сейчас увидите, демонстрирует многообещающие результаты. Репортаж Кристин Шапель и Паскаля Марселена.
По всей видимости, самым надёжным тестом для выявления заражённых коронавирусом оказался нос вот такой бельгийской овчарки. За этими металлическими конусами поместили банки с ватными тампонами, пропитанными потом: вот эта — с потом здорового человека, а эта — с потом заражённого COVID-19. Почуяв запах вируса, собака садится.
ДОМИНИК ГРАНЖАН, профессор Национальной ветеринарной школы Мэзон-Альфор: Сегодня мы уже можем утверждать, что у пота людей, у которых был обнаружен коронавирус, — то есть носителей вируса — есть специфический запах.
Ссылки по теме
-
SRF: улицы Парижа превратились в свалки для масок
-
NBC: дань уважения — отменённый Каннский кинофестиваль заменил фестиваль кино под открытым небом
-
Euronews: перегородки вместо общения — коронавирус вынуждает перестраивать офисы
-
Valeurs actuelles: «белые халаты» после «жёлтых жилетов» — Макрон рискует нарваться на новую волну протестов