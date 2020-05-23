NBC: дань уважения — отменённый Каннский кинофестиваль заменил фестиваль кино под открытым небом
Вместо красной ковровой дорожки кинотеатр под открытым небом на берегу моря — такую замену 73-му кинофестивалю нашли в Каннах.
Вместо красной ковровой дорожки кинотеатр под открытым небом на берегу моря — такую замену 73-му кинофестивалю нашли в Каннах.
Прославленная прыгунья в высоту Мария Ласицкене не будет работать на базе в Новогорске в ближайшее время.
По меньшей мере один человек пострадал при нападении возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников после происшествия в отделении банка на улице Земляной Вал. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступит к тренировкам на сборе в Новогорске позднее остальных членов сборной России.
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
В Нидерландах за сутки выявили 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Российская пловчиха Юлия Ефимова продемонстрировала своим подписчикам в Instagram, как проводит время.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что администрация американского лидера Дональда Трампа даст договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истечь.
«Локомотив», «Динамо» и «Спартак» привели свои базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.
Украинские правоохранители сообщили, что возле офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука проходила акция протеста, участники которой зажгли фаеры, передаёт РИА Новости.
Бывшая российская лыжница Полина Ермошина рассказала о допинге в спорте.
Мужчину, захватившего отделение банка на Земляном Валу в центре Москвы, задержали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Главного управления МВД по столице Владимира Васенина.
Украинский боец ММА Елена Колесник бросила вызов на бой журналистке и телеведущей Янине Соколовой, которая ранее подвергла критике боксёра Александра Усика за его участие в фильме российского производства.
Украинские правоохранители проверяют информацию о взрыве в Киеве возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
В МВД по Москве рассказали, что на службу «02» поступило сообщение, что в отделении одного из банков на улице Земляной Вал вошёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и заявил, что он заминирован.
Стало известно, когда Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) планирует начать новый сезон чемпионата страны.
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT отказ представителей Украины и ряда западных стран участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа.
Сборная России по фигурному катанию намерена начать тренировки на базе в Новогорске со следующей недели.
В Киеве возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв.
В Москве сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, который, предположительно, удерживает в заложниках шесть человек в отделении банка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов заявил, что готов провести поединок с ирландским бойцом русского происхождения Артёмом Лобовым.
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на страховые выплаты медработникам. Об этом сообщается на сайте кабмина.
RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом нападающего команды Павла Погребняка.
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал знаковым моментом заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, в ходе которого выступили представители полуострова, «а не профессиональные вруны и провокаторы».
Известный спортивный журналист Василий Уткин предположил, что тренер Юрий Сёмин, с которым отказался продлевать контракт московский футбольный клуб «Локомотив», может возглавить тульский «Арсенал».
В Совете Федерации намерены обратиться в правительство России с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович подтвердил уход из клуба и попрощался с командой.
Испанский футбольный клуб «Барселона» готов рассмотреть варианты по продаже большинства игроков команды.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми. Документ опубликован на сайте правительства.
Юрий Горбенко, представитель нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича, рассказал, какие футбольные клубы интересуются его клиентом.
Юрий Горбенко, представитель нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича, заявил, что игрок покинет клуб.
В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 35 244. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что внёс в кабинет министров предложение об ускорении процесса достройки долгостроев.
Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о своих эмоциях от поражения от «Ливерпуля» в прошлогоднем финале футбольной Лиги чемпионов.
В Ростовской области за сутки выявили 353 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число достигло 3417.
Агентство Top Football, представляющее интересы защитника итальянского СПАЛа Аркадиуша Рецы, прокомментировало слухи об интересе к игроку со стороны московского футбольного клуба «Локомотив».
В Киеве с 23 мая возобновляется работа наземного общественного транспорта, которая была ограничена в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко помогает другому экс-чемпиону мира американцу Эвандеру Холифилду в подготовке к возвращению на ринг.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала отказ представителей Украины и ряда западных стран участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа.
Управление Роспотребнадзора по Москве с 1 мая провело 4166 мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима на объектах города.
Ассистент генерального менеджера омского хоккейного клуба «Авангард» Игорь Еронко рассказал о планах по увеличению количества воспитанников в составе команды.
Игорь Парашкин, агент нападающего казахстанского «Барыса» Линуса Виделля, заявил, что игрок продлит контракт с клубом на один год.
В Крыму к настоящему времени выздоровели около половины всех заболевших коронавирусной инфекцией на полуострове. Об этом заявила зампредседателя Совета министров республики — министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
Министерство культуры России намерено в конце лета совместно с Роспотребнадзором обсудить порядок рассадки зрителей в театрах, направив ведомству согласованный с театральным сообществом оптимальный вариант.
Бывший главный тренер миланского «Интера» Жозе Моуринью рассказал о разговоре с экс-наставником «Барселоны» Хосепом Гвардиолой во время ответного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2009/10.
Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за работой по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на объектах топливно-энергетического комплекса, работающих вахтовым методом.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Тито Ортис вызвал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».