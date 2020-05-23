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NBC: дань уважения — отменённый Каннский кинофестиваль заменил фестиваль кино под открытым небом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На смену отменённому из-за пандемии Международному Каннскому фестивалю пришёл кинотеатр под открытым небом, призванный вновь подарить людям удовольствие от похода в кино, сообщает NBC News. По словам мэра Канн Давида Лиснара, таким образом жители города выражают то, как им не хватает кино.
NBC: дань уважения — отменённый Каннский кинофестиваль заменил фестиваль кино под открытым небом

Вместо красной ковровой дорожки кинотеатр под открытым небом на берегу моря такую замену 73-му кинофестивалю нашли в Каннах.

ПОСЕТИТЕЛЬ: У нас есть всё необходимое: попкорн, еда. Мы в первом ряду. Это будет замечательно.
 
Проведение Каннского кинофестиваля откладывают уже не впервые. Международный фестиваль не состоялся в 1939 году, когда войска нацистской Германии вторглись в Польшу.
 
По словам мэра Канн, идея открыть кинотеатр под открытым небом призвана помочь людям вновь почувствовать удовольствие от похода в кино.
 
ДАВИД ЛИСНАР, мэр Канн: Конечно, мы воплощаем её в то время, когда должен был пройти фестиваль. Таким образом мы отдаём дань уважения и говорим, что Канны любят фестиваль и кино. Мы будем проводить такой формат фестиваля весь год, чтобы сказать, что нам не хватает кино.
 
По словам организаторов фестиваля, они будут спонсировать показ фильмов в других кинотеатрах и в рамках других кинофестивалей в течение 2020 года.
 
Дата выхода в эфир 21 мая 2020 года.
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NBC США Северная Америка
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