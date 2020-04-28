France 24: в условиях изоляции российские актёры тянутся к зрителю через интернет

Карантинные меры наносят огромные убытки российским кино- и драмтеатрам, а для заведений помельче и вовсе становятся убийственными, рассказала в эфире France 24 корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. Между тем, по словам журналистки, российские актёры стараются не унывать — и делают проекты, осваивая новые горизонты в социальных сетях. Так, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» запустил сериал «Беезумие», сделанный в сервисе Zoom.

Анна, во время нынешнего карантинного периода всё больше людей запоем смотрят телесериалы — ведь в кинотеатр теперь, конечно, не отправиться. При этом пользуются они не только стриминговыми сервисами вроде Netflix, но и более новыми разновидностями социальных сетей — такими как, например, Zoom.



Трейлер сериала «Беезумие»



АЛЕКСАНДР МОЛОЧНИКОВ, актёр: Я хочу сделать спектакль, срепетировать его на карантине, пока все сидят дома, и как только карантин заканчивается — бац, на тарелочке зрителю выдаём готовый продукт.



ИГОРЬ ВЕРНИК, актёр: Да, я ссу. Да сейчас все ссут.



АГЛАЯ ТАРАСОВА, актриса: Я так соскучилась…



МАКСИМ МАТВЕЕВ, актёр: Дома сидеть! Это апокалипсис!



КРИСТИНА АСМУС, актриса: Пишем комментарии и ставим лайки!



ЕВГЕНИЙ СТЫЧКИН, актёр: Павел Первый! Стычкин!



АЛЕКСАНДР МОЛОЧНИКОВ: Молочников — с ним не пропадёшь! Виртуальная пятюня!



ИГОРЬ ВЕРНИК: Это какая-то самодеятельность!



Анна, что это было?!



АННА НЕМЦОВА, корреспондент The Daily Beast: Это телесериал, который снят, как вы и сами видите, в сервисе Zoom. Называется сериал «Беезумие». Тысячи российских актёров сходят с ума, впадают в безумие, ведь все театры закрыты: Большой театр — главный театр России, родины Станиславского и Чехова — закрыли ещё много недель назад, и каждую неделю он теряет до миллиона долларов. Директор театра заявил, что страшно и подумать, что будет, если театр не откроется до сентября. Некоторые кинотеатры открыться уже не смогут, а отдельные маленькие театры уже разорены.



Всё это очень грустно, но россияне не могут жить без театра и кино, и многие люди смотрят кино на Netflix, или проекты вроде этого — в Zoom.



Дата выхода в эфир 26 апреля 2020 года.