France 24: в условиях изоляции российские актёры тянутся к зрителю через интернет

Карантинные меры наносят огромные убытки российским кино- и драмтеатрам, а для заведений помельче и вовсе становятся убийственными, рассказала в эфире France 24 корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. Между тем, по словам журналистки, российские актёры стараются не унывать — и делают проекты, осваивая новые горизонты в социальных сетях. Так, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» запустил сериал «Беезумие», сделанный в сервисе Zoom.
Анна, во время нынешнего карантинного периода всё больше людей запоем смотрят телесериалы — ведь в кинотеатр теперь, конечно, не отправиться. При этом пользуются они не только стриминговыми сервисами вроде Netflix, но и более новыми разновидностями социальных сетей — такими как, например, Zoom.
Трейлер сериала «Беезумие»
АЛЕКСАНДР МОЛОЧНИКОВ, актёр: Я хочу сделать спектакль, срепетировать его на карантине, пока все сидят дома, и как только карантин заканчивается — бац, на тарелочке зрителю выдаём готовый продукт.
ИГОРЬ ВЕРНИК, актёр: Да, я ссу. Да сейчас все ссут.
АГЛАЯ ТАРАСОВА, актриса:Я так соскучилась…
МАКСИМ МАТВЕЕВ, актёр: Дома сидеть! Это апокалипсис!
КРИСТИНА АСМУС, актриса: Пишем комментарии и ставим лайки!
ЕВГЕНИЙ СТЫЧКИН, актёр:Павел Первый! Стычкин!
АЛЕКСАНДР МОЛОЧНИКОВ: Молочников — с ним не пропадёшь! Виртуальная пятюня!
ИГОРЬ ВЕРНИК: Это какая-то самодеятельность!
Анна, что это было?!
АННА НЕМЦОВА, корреспондент The Daily Beast: Это телесериал, который снят, как вы и сами видите, в сервисе Zoom. Называется сериал «Беезумие». Тысячи российских актёров сходят с ума, впадают в безумие, ведь все театры закрыты: Большой театр — главный театр России, родины Станиславского и Чехова — закрыли ещё много недель назад, и каждую неделю он теряет до миллиона долларов. Директор театра заявил, что страшно и подумать, что будет, если театр не откроется до сентября. Некоторые кинотеатры открыться уже не смогут, а отдельные маленькие театры уже разорены.
Всё это очень грустно, но россияне не могут жить без театра и кино, и многие люди смотрят кино на Netflix, или проекты вроде этого — в Zoom.
Число безработных в России достигло 950 тыс. человек, в последний месяц наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Правительство Татарстана приняло решение продлить республиканскую госпрограмму по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2025 года.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что монолитные работы на станциях «Мичуринский проспект», «Аминьевское шоссе» и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии выполнены более чем на 50%.