SRF: датчанам официально разрешили секс во времена пандемии
Глава Датского агентства по здравоохранению Сорен Бростром пользуется доверием населения благодаря взвешенным, спокойным и убедительным выступлениям, сообщает швейцарский телеканал SRF.
Однако симпатия датчан к Брострому связана далеко не только с этим: он один из них — и за это его любят. В конце марта Бростром вызвал волну эйфории в Twitter, выложив свою фотографию с ошеломлённым выражением лица и сообщив, что он решил сам подстричь себе волосы, но что-то пошло не так. «Я подстриг себе волосы, сзади получилось кривовато», — написал Бростром.
Такая честная, самоироничная манера хорошо принимается среди населения. То же касается и сострадания, выраженного с шуткой и щепоткой юмора. В том же сообщении Бростром написал, что сочувствует своему парикмахеру, которому пришлось закрыть свой салон, — «поэтому я перевёл ему сумму, которую плачу обычно».
С тех пор Бростром пользуется особенной популярностью в Twitter, сообщает SRF. Там его даже называют «легендой» или пишут, что он должен стать кайзером. Если предыдущие сообщения Брострома набирали лишь по несколько сотен лайков, то твит о стрижке набрал уже 13 тыс. лайков.
А потом Бростром выдал датчанам официальное разрешение на секс вне зависимости от правил социальной дистанции, подчёркивает швейцарский телеканал. На пресс-конференции Брострома спросили, как долго, по версии датского правительства, должно продлиться воздержание 1,6 млн одиноких людей в стране. Его ответ вызвал в соцсетях новую волну восхищения.
«Секс — это хорошее дело, секс полезен для здоровья, департамент здравоохранения за секс, — заявил Бростром. — Мы все сексуальные создания и, разумеется, во времена коронавируса люди должны иметь возможность заняться сексом, даже если у них нет пары».
Без сомнения, при любом контакте между людьми есть риск заражения вирусом, но, естественно, совершенно нормально заниматься сексом, сказал Бростром.
Тем самым он в очередной раз показал датчанам, насколько хорошо он их понимает, отмечает швейцарский телеканал. Бростром проявил себя чиновником, который способен поставить предписания и научный разум на второй план, если человеческое кажется ему важнее. За это многие датчане его любят, и для них Бростром давно стал легендой.
Få ting jeg har lært om corona pandemien:
1. Den er dødelig
2. Den smitter voldsomt
3. Vi skal holde afstand
4. Blive hjemme
5. Respektere regler
6. Søren Brostrøm er en legende!
— Norah C.IV (@DAnti1964) March 29, 2020
Об этом свидетельствуют сообщения пользователей в соцсетях — вот одно из них: «Есть несколько вещей, которые я теперь знаю о пандемии коронавируса: 1. Он смертелен. 2. Он очень заразен. 3. Мы должны соблюдать дистанцию. 4. Оставайся дома. 5. Следуй правилам. 6. Сорен Бростром — легенда».
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