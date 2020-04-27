SRF: датчанам официально разрешили секс во времена пандемии

Глава Датского агентства по здравоохранению Сорен Бростром завоевал любовь соотечественников самоиронией, юмором и человечностью, сообщает швейцарский телеканал SRF. Так, на днях он официально разрешил датчанам заниматься сексом во время пандемии, несмотря на карантинные ограничения, — и стал для них настоящей легендой.

Глава Датского агентства по здравоохранению Сорен Бростром пользуется доверием населения благодаря взвешенным, спокойным и убедительным выступлениям, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Однако симпатия датчан к Брострому связана далеко не только с этим: он один из них — и за это его любят. В конце марта Бростром вызвал волну эйфории в Twitter, выложив свою фотографию с ошеломлённым выражением лица и сообщив, что он решил сам подстричь себе волосы, но что-то пошло не так. «Я подстриг себе волосы, сзади получилось кривовато», — написал Бростром.

Такая честная, самоироничная манера хорошо принимается среди населения. То же касается и сострадания, выраженного с шуткой и щепоткой юмора. В том же сообщении Бростром написал, что сочувствует своему парикмахеру, которому пришлось закрыть свой салон, — «поэтому я перевёл ему сумму, которую плачу обычно».

С тех пор Бростром пользуется особенной популярностью в Twitter, сообщает SRF. Там его даже называют «легендой» или пишут, что он должен стать кайзером. Если предыдущие сообщения Брострома набирали лишь по несколько сотен лайков, то твит о стрижке набрал уже 13 тыс. лайков.

А потом Бростром выдал датчанам официальное разрешение на секс вне зависимости от правил социальной дистанции, подчёркивает швейцарский телеканал. На пресс-конференции Брострома спросили, как долго, по версии датского правительства, должно продлиться воздержание 1,6 млн одиноких людей в стране. Его ответ вызвал в соцсетях новую волну восхищения.

«Секс — это хорошее дело, секс полезен для здоровья, департамент здравоохранения за секс, — заявил Бростром. — Мы все сексуальные создания и, разумеется, во времена коронавируса люди должны иметь возможность заняться сексом, даже если у них нет пары».

Без сомнения, при любом контакте между людьми есть риск заражения вирусом, но, естественно, совершенно нормально заниматься сексом, сказал Бростром.

Тем самым он в очередной раз показал датчанам, насколько хорошо он их понимает, отмечает швейцарский телеканал. Бростром проявил себя чиновником, который способен поставить предписания и научный разум на второй план, если человеческое кажется ему важнее. За это многие датчане его любят, и для них Бростром давно стал легендой.

Få ting jeg har lært om corona pandemien:



1. Den er dødelig

2. Den smitter voldsomt

3. Vi skal holde afstand

4. Blive hjemme

5. Respektere regler

6. Søren Brostrøm er en legende! — Norah C.IV (@DAnti1964) March 29, 2020

Об этом свидетельствуют сообщения пользователей в соцсетях — вот одно из них: «Есть несколько вещей, которые я теперь знаю о пандемии коронавируса: 1. Он смертелен. 2. Он очень заразен. 3. Мы должны соблюдать дистанцию. 4. Оставайся дома. 5. Следуй правилам. 6. Сорен Бростром — легенда».