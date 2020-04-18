Times: Британия разрешит молодёжи болеть и работать, а стариков изолирует

Британское правительство рассматривает планы по «сегментированию» населения на различные группы риска, чтобы позволить молодым и здоровым вернуться на работу, а наиболее уязвимых оставить под защитой, пишет The Times.

По некоторым оценкам, коронавирус представляет сейчас наибольшую опасность для 1,5 млн британцев. Именно им будет сказано продолжить самоизоляцию и дистанцироваться даже от ближайших членов семьи. Те же ограничения будут распространены и на более широкую группу людей с возрастными и прочими факторами риска.

А более молодое поколение должно будет сыграть свою роль в перезапуске экономики и, возможно, получить некоторый уровень коллективного иммунитета, который поможет защитить возрастные слои населения до тех пор, пока не появится вакцина.

Научные советники и Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) в настоящее время предоставляют правительству Британии на рассмотрение рекомендации, как облегчить режим самоизоляции. Однако министры до начала следующего месяца вряд ли примут решение о том, какие именно послабления нужно ввести, отмечается в статье.

Одним из самых ранних шагов, скорее всего, станет возобновление работы школ и детских садов, особенно на тех территориях, где не было серьёзной вспышки заболевания.

Как отмечается в статье, на этой неделе Дания стала первой европейской страной, вновь открывшей школы.

По мнению министров, подобная мера в Британии помогла бы родителям вернуться к работе. Согласно имеющимся планам, в следующем месяце могут быть открыты школы в населённых пунктах, не охваченных пандемией, то есть эта инициатива не затронет такие города, как Лондон и Бирмингем.

Также, скорее всего, будет возобновлено большинство строительных работ на том основании, что вирус не особо хорошо передаётся на открытом воздухе.

Тем не менее научные советники заявили правительству, что в условиях отсутствия вакцины определённые формы социального дистанцирования, такие как работа на дому и самоизоляция людей с симптомами, должны и дальше применяться.

Стратегия сегментации частично основана на первоначальных ответных мерах правительства, предусматривавших самоизоляцию пожилых людей и одновременное управляемое распространение болезни среди остального населения. Но от этих планов отказались, когда стало ясно, что Национальная служба здравоохранения не справилась бы. Однако теперь больницы расширили свои возможности.

Между тем, как отмечается в статье, сложностью любого плана по сегментированию может стать необходимость принятия ограничений теми, кто регулярно вступает в контакт с уязвимыми для коронавируса людьми. И если в случае с сиделками и опекунами риски ещё можно свести к минимуму за счёт регулярного тестирования, то вот сотрудников Национальной службы здравоохранения будет непросто уговорить сократить свою социальную жизнь на неопределённый срок.

Большинство учёных, консультирующих правительство, считают, что пока слишком рано говорить, как скоро могут быть сняты ограничения, поскольку пока моделирование потенциальных результатов содержит большую долю неопределённости, пишет The Times.