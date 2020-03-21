Guardian: время молитв, а не кино — глава жюри о переносе Каннского кинофестиваля

Президент жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли поддержал решение отложить мероприятие с мая до лета на фоне пандемии коронавируса, пишет The Guardian. По его словам, вместо того чтобы ходить в кино, людям стоит преклонить колени и молиться, чтобы угроза миновала, а люди могли вернуться к своим делам.
Президент жюри Каннского фестиваля Спайк Ли поддержал решение художественного руководителя мероприятия Тьерри Фремо отложить его с мая до лета, пишет The Guardian.
«Я на 100 процентов согласен с Тьерри и Каннским кинофестивалем, — заявил он. — Мир изменился, и он продолжает меняться каждый день. Люди умирают, а президент Франции неоднократно повторил: «Мы на войне».
«Всем нужно молиться, преклоняя колени, чтобы всё это кончилось, вакцину нашли, а мы по всему миру поднялись на ноги — в физическом, финансовом и эмоциональном плане. Это не шутка. Это не какое-то кино. Люди умирают», — добавил он.
По словам Ли, сам он проводит время со своей семьёй в нью-йоркском Бруклине. «Мы делаем то, что пытаются делать все остальные: быть вместе, любить друг друга и просто стараться всё это оставить позади, — сообщил он. — Людей сокращают. Людей увольняют. Они не знают, откуда они получат следующий чек и каким образом они встретятся со своими детьми. Когда закроются школы, кто позаботится об их детях?»
При этом глава жюри, известный своим критичным отношением к Дональду Трампу, поднял вопрос подхода американского лидера к пандемии. «Хорошо бы он перестал говорить о «китайском вирусе». Этим он ставит под угрозу американцев азиатского происхождения. Нет никого рядом с ним, кто бы сказал: «Вы не могли бы так больше не выражаться»? Такое поведение на пользу совсем не идёт», — подытожил Ли.
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