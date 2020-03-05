Guardian: не вписался в рынок — премьеру нового «Бонда» отложили из-за опасений лишиться прибыли
Новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) был перенесён на ноябрь, сообщает The Guardian.
Премьера 25-й по счёту картины об агенте 007, которая станет последней для исполнителя главной роли Дэниела Крейга, должна была состояться в апреле. Однако всего за несколько недель до назначенной даты создатели картины решили отложить премьеру на целых семь месяцев.
В своём заявлении компании MGM, Eon и Universal отметили, что такое решение было принято «после тщательных размышлений и оценки глобального рынка». Теперь новая часть «Джеймса Бонда» выйдет на экраны 12 ноября в Великобритании и 25 ноября в США.
Как напоминает The Guardian, предыдущие картины, посвящённые агенту 007, тоже по большей части выходили в ноябре. Теперь фильму придётся побороться за внимание зрителей с мультфильмом Disney «Райя и последний дракон» (Raya and the Last Dragon), картинами «Годзилла против Конга» (Godzilla vs Kong) и «Король Ричард» (King Richard), биографической драмой об отце теннисисток Винус и Серены Уильямс.
На сегодня на фоне вспышки коронавируса и закрытия кинотеатров во многих странах, включая Италию, Южную Корею, Китай и Японию, создатели «Не время умирать» решились на перенос премьеры из-за опасений лишиться существенной доли прибыли. Газета обращает внимание, что изначально фильм должен был выйти на экраны ещё в ноябре 2019 года, однако из-за смены режиссёра и травмы Дэниела Крейга картину пришлось откладывать сначала на февраль, а потом на апрель.
Ранее на этой неделе два крупных фанатских сообщества, посвящённых агенту 007, призвали создателей фильма «в первую очередь задуматься о здоровье зрителей» в период стремительного распространения коронавируса и отложить премьеру.
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