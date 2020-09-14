Euronews: ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается

Статистика показывает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе обостряется. Во Франции суточный показатель заражения уже достиг уровня, который был весной на пике пандемии. Британские медики также отмечают ухудшение эпидемической ситуации и готовятся к наплыву пациентов, призывая сограждан тщательнее соблюдать санитарные правила для борьбы с инфекцией, передаёт Euronews.
Во Франции за минувшие сутки подтверждено заражение новым коронавирусом у более чем 10 500 человек, 17 пациентов скончались. За последние 7 дней госпитализированы 2432 заболевших. Столь высокие уровни распространения вируса наблюдались в стране только во время пика пандемии и действия режима карантина.
Между тем в Великобритании возобновились испытания вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Третья фаза клинических испытаний вакцины была остановлена, чтобы выяснить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев.
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения затем изучило данные и пришло к выводу, что возобновление испытаний в Соединённом Королевстве не сопряжено с риском.
На этом фоне британские власти отмечают постепенное ухудшение эпидемической ситуации в стране. Больницы готовятся к наплыву пациентов, а медработники вышли и на акцию протеста с требованием повысить зарплату. В Британской медицинской ассоциации призвали правительство сделать больше для того, чтобы жители страны соблюдали санитарные правила.
На портале Московского инновационного кластера появился новый сервис факторинга — финансовых услуг для поставщиков и производителей, работающих на условиях отсрочки платежа в обмен на уступку их дебиторской задолженности.
Алексей Мишин, тренер чемпионки Европы по фигурному катанию Софьи Самодуровой, заявил, что спортсменка испытывала обычное недомогание после короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.
В России в течение суток выявлено 5509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране зафиксировано 1 068 320 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб нынешним летом предпринимал попытки подписать полузащитника Остона Урунова и форварда Александра Кокорина, которые в итоге перешли в московский «Спартак».
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов заявил, что Международное антидопинговое агентство (WADA) почувствовало власть и стало действовать в своих собственных интересах, а не защищать интересы чистых спортсменов.