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Euronews: ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается
Статистика показывает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе обостряется. Во Франции суточный показатель заражения уже достиг уровня, который был весной на пике пандемии. Британские медики также отмечают ухудшение эпидемической ситуации и готовятся к наплыву пациентов, призывая сограждан тщательнее соблюдать санитарные правила для борьбы с инфекцией, передаёт Euronews.

Во Франции за минувшие сутки подтверждено заражение новым коронавирусом у более чем 10 500 человек, 17 пациентов скончались. За последние 7 дней госпитализированы 2432 заболевших. Столь высокие уровни распространения вируса наблюдались в стране только во время пика пандемии и действия режима карантина.

Между тем в Великобритании возобновились испытания вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Третья фаза клинических испытаний вакцины была остановлена, чтобы выяснить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев.

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения затем изучило данные и пришло к выводу, что возобновление испытаний в Соединённом Королевстве не сопряжено с риском.

На этом фоне британские власти отмечают постепенное ухудшение эпидемической ситуации в стране. Больницы готовятся к наплыву пациентов, а медработники вышли и на акцию протеста с требованием повысить зарплату. В Британской медицинской ассоциации призвали правительство сделать больше для того, чтобы жители страны соблюдали санитарные правила. 

Дата выхода в эфир 13 сентября 2020 года. 

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