Третья фаза: корреспондент CNN увидел, как Россия испытывает свою вакцину

Российская вакцина от COVID-19 входит в третью фазу испытаний. В них, как ожидается, примут участие порядка 40 тыс. человек. Корреспондент CNN смог пообщаться с первыми добровольцами, которым сделали инъекцию, и выяснить, зачем они решились на прививку.

Россия надеется, что эта вакцина победит глобальную пандемию. Нам дали возможность присутствовать на старте важнейшей третьей фазы испытаний. Такие добровольцы, как Андрей, должны пролить свет на то, сможет ли «Спутник V», как называют вакцину, на самом деле спасать жизнь людям.

АНДРЕЙ ОЛЬШЕВСКИЙ, доброволец: Я очень ждал эту третью фазу испытаний. Я хочу, чтобы эта вакцина вышла в широкое распространение как можно быстрее, чтобы все граждане нашей большой страны могли быть в безопасности.

У России есть причины желать победы в этой битве против коронавируса. Там подтверждено больше миллиона случаев заболевания, так что она входит в число наиболее затронутых болезнью стран. Но Москву обвинили в нечестности: в том, что она через шпионов украла результаты западных исследований — что она опровергает, — и в том, что после первых положительных результатов она одобрила свою вакцину, не проведя испытания третьей фазы.

РИЧАРД ХОРТОН, представитель журнала The Lancet: Мы можем сказать, что у этой новой российской вакцины результаты вселяют надежду, но было бы слишком рано утверждать, что это успешная вакцина для повсеместного использования.

Однако в московской городской больнице №2, где мы наблюдали первые из, как ожидается, 40 тысяч инъекций добровольцам, доктора выражают оптимизм. Они считают, что эти важные испытания помогут создать российскую вакцину. Поэтому, говорит Екатерина, воспитательница в детском саду, она и, решила, принять участие, несмотря на риск. Она сказала, что это нужно не только для неё, но и для всех остальных.

Мэттью Чанс, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2020 года.