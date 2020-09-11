SCMP: мнения китайских аналитиков разделились из-за предложения блокировать поставки лекарств в США

В КНР некоторые правительственные советники предложили ответить на санкции США в отношении китайских IT-компаний ограничениями на экспорт медикаментов в Америку, которая до сих в этом вопросе сильно полагается на Поднебесную. Но идею одобряют не все китайские аналитики: многие считают, что такой ответ лишь сильнее разозлит Вашингтон и усугубит ситуацию, пишет South China Morning Post.

С усилением давления США на китайские IT-компании и угроз о разрыве плотного экономического сотрудничества с КНР некоторые правительственные советники в Поднебесной выдвинули идею прибегнуть к «ядерной опции» — блокировке экспорта лекарств в Америку, пишет South China Morning Post. Как напоминает издание, из-за масштабного переноса производства за рубеж в 90-е сегодня США сильно полагаются на импортные медикаменты из Китая. И хотя официально идею о закрытии доступа к лекарствам Пекин пока не поддержал, она вызвала обеспокоенность как в Америке, так и в КНР.

Одним из первых мысль о том, что достойным ответом на экспортные ограничения американских технологий в Китай могут стать схожие меры в отношении медикаментов, выдвинул известный китайский академик и правительственный советник Ли Даокуй. Как объяснил изданию сам аналитик, он хотел продемонстрировать, что экономически США и КНР очень тесно связаны и так легко разорвать эти отношения не получится. При этом ещё в 2019 году Ли предлагал ограничить экспорт антибиотиков в Америку в качестве одного из рычагов в торговой войне с Вашингтоном.

Тем не менее другие эксперты настаивают, что такое предложение «не только неэтично, но и может повлечь за собой ещё более сильное ухудшение ситуации».

«Это предложение не сработает. Оно не сможет помочь Китаю отомстить США, а, кроме того, ещё и спровоцирует новые попытки блокировать высокотехнологичные китайские предприятия», — объяснил профессор международных отношений Китайского народного университета и консультант Госсовета КНР Ши Иньхун.

South China Morning Post подчёркивает, что пандемия коронавируса показала очень большую уязвимость США в плане поставок медикаментов и медицинских принадлежностей. В то время как все разработки и исследования американские фармацевтические компании по большей части предпочитают проводить на территории своей страны, массового производства обычных недорогих лекарств в США нигде не осталось. К примеру, последнее американское предприятие, выпускавшее компоненты для пенициллина, закрылось ещё в 2004 году.

По данным Комиссии по международной торговле Соединённых Штатов, в прошлом году порядка 40% импортируемых в США антибиотиков были закуплены в Китае, включая 90% хлорамфеникола, 93% тетрациклина и 52% пенициллина. Как заявил ранее в этом году профессор международных отношений Фуданьского университета в Шанхае Чжан Вэйвэй, это большое преимущества для Пекина: «Без китайских поставок всем больницам в США пришлось бы закрыться».

Как отмечает издание, КНР является крупнейшим в мире производителем как антибиотиков и витаминов, так и активных фармацевтических ингредиентов, из которых, собственно, и изготавливаются непатентованные препараты, а Индия, США и Япония — основные направления для экспорта такой продукции. По информации китайских таможенных служб, в прошлом году КНР экспортировала в США медицинские товары на сумму $9,8 млрд, а также продукты органического синтеза, включая активные фармацевтические ингредиенты и антибиотики, общей стоимостью $7,4 млрд.

Так что если бы Пекин прибегнул к крайней мере и блокировал свои поставки, в сжатые сроки США никак бы не смогли наладить производство на своей территории или найти других продавцов, готовых предоставлять продукцию в таком объёме, считает Ши Иньхун. Впрочем, как обращает внимание эксперт, без американских покупателей придётся туго и самим китайским производителям. «Если Китай остановит поставки лекарств, это вызовет ещё большее возмущение со стороны США. И если обе страны решат отвечать друг другу по принципу «око за око, зуб за зуб», у США всегда будет больше опций, чем у Китая», — предупреждает аналитик.

Также, по мнению профессора Школы международных исследований при Пекинском университете Чжао Даоцзюна, ограничения на экспорт медицинской продукции могут подтолкнуть многие иностранные фармацевтические компании к переносу их производств за пределы Поднебесной, а от этого опять-таки будет хуже самому Китаю.

Со своей стороны США осознают, что слишком сильная зависимость от поставок из КНР создаёт «угрозу безопасности». Проблема ощутимо дала о себе знать ещё в феврале этого года, когда китайские заводы закрылись из-за вспышки коронавируса. Сейчас вопросом занимается конгресс.

Как объясняет доцент Миннесотского университета и специалист по цепям поставок Рахна Ша, изначально американские компании пошли на релокацию производства, потому что за рубежом оно обходилось дешевле и экологические требования были не такими жёсткими. Но если понадобится, Америка может восстановить производство и на своей территории — конечно, для этого понадобится время, но деньги и прочие ресурсы на такие меры у США имеются, заверила эксперт.