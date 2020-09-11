Figaro: Мадуро предложил привить от COVID-19 всех кандидатов на выборах

В Венесуэлу в скором времени прибудет российская вакцина от коронавируса, и лидер страны Николас Мадуро предложил привить ею всех кандидатов, которые собираются участвовать в парламентских выборах в декабре. Как пишет Le Figaro, таковых будет почти 15 тыс. человек.

В Венесуэлу скоро прибудет первая партия российской вакцины от коронавируса. Об этом, как пишет Le Figaro, заявил Николас Мадуро. Он тут же предложил привить сразу всех кандидатов на парламентских выборах, которые пройдут в декабре, чтобы вся кампания прошла «в полной безопасности».

Первая партия вакцины прибудет в сентябре, вторая — в октябре. В Венесуэле она будет проходить финальные испытания. И Мадуро предложил постановить, чтобы все 14 400 кандидатов на выборах должны были бы сделать эту прививку.

Пока же парламент Венесуэлы заполнен представителями оппозиции, и возглавляет его Хуан Гуаидо, которого многие страны признали временным лидером страны. Он призвал выборы бойкотировать, пишет Le Figaro, считая, что там будут фальсификации. При этом в голосовании собираются принять участие порядка 30 оппозиционных партий.

Официально в Венесуэле зарегистрировано больше 55 тыс. случаев заболевания коронавирусом при 30 млн жителей. Но некоторые правозащитники уверены, что эти цифры не соответствуют реальности.