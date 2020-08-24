ABC: белорусская оппозиция надеется, что венесуэльский сценарий поможет ей в борьбе с Лукашенко

Белорусская оппозиция хочет быть как Хуан Гуаидо, пишет испанская газета ABC. Они считают, что с поддержкой, которую получил лидер венесуэльской оппозиции, они могли бы свергнуть Александра Лукашенко.

Пока в тюрьме находятся некоторые из самых видных оппозиционеров, такие как Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая после выборов 9 августа бежала в Литву, противники «белорусского диктатора» Александра Лукашенко искренне верят в продолжение акций протеста на улицах и предприятиях.

Кроме того, они верят в деятельность недавно созданного Координационного совета, даже несмотря на то что он уже попал под прицел Генеральной прокуратуры.

Между тем, по мнению ещё одного белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, сейчас главная задача заключается в том, чтобы международное сообщество «признало Тихановскую победительницей выборов и президентом Белоруссии».

Валерия Цепкало, бывшего белорусского посла в США, не допустили на прошедшие президентские выборы в качестве кандидата, из-за чего его жена объединилась с Тихановской во время избирательной кампании, а затем была вынуждена уехать в Россию, чтобы избежать репрессий. Сам он выразил сожаление по поводу того, что не добился «всемирного признания Тихановской».

Об этом, как отмечает издание, он заявил в ходе недавней пресс-конференции в Варшаве, где политик до сих пор и находится. Его приняли в МИД Польши. Он объяснил, что настоящей победительницей на выборах стала Тихановская, однако, поскольку Лукашенко после «сфальсифицированных» выборов «незаконно» цепляется за власть, следовало бы пойти по венесуэльскому пути.

«Не исключено, что ситуация, как в случае с Венесуэлой, когда возникла двойственность власти между Гуаидо и Мадуро, могла бы развиться и в Беларуси, хотя сценарий может быть другим», — заявил Цеплако.

Между тем, как отмечает ABC, российские политологи считают маловероятным, что ЕС признает Тихановскую президентом Беларуси, поскольку это будет «прямым оскорблением» президента Владимира Путина. К тому же у Москвы больше экономического, политического и военного влияние на Минск, чем у Брюсселя.