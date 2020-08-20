SCMP: протесты в Белоруссии несут угрозу для китайских планов по проекту «Один пояс один путь»

Забастовки и протесты в Белоруссии могут нарушить планы Пекина задействовать страну в своей масштабной инициативе «Один пояс, один путь», пишет South China Morning Post. Как отмечают эксперты, Минск без президента Александра Лукашенко невыгоден Китаю — потенциальный новый режим, будь он прозападным или пророссийским, вряд ли будет в таких же объёмах сотрудничать с КНР.

Протесты в Белоруссии, вызванные народным недовольством результатами президентских выборов, могут помешать планам Китая по развитию инициативы «Один пояс, один путь», пишет South China Morning Post.

Пошатнувшиеся позиции президента Александра Лукашенко, которого белорусы обвинили в махинациях с подсчётом голосом, могут спровоцировать неблагоприятную обстановку для китайских инвестиций. Политолог и доцент норвежского университета Тромсё Марк Лантень считает: «Если мы всё-таки будем наблюдать смену правительства и приход к власти оппозиции, это в перспективе может стать проблемой для проектов «Одного пояса» в Белоруссии, особенно если новое правительство начнёт сильнее склоняться к Западу».

По данным South China Morning Post, экономическое присутствие Пекина в Белоруссии в последние годы расширилось — Китай работал над усилением влияние в Евразии, а Лукашенко хотел сблизиться с КНР, чтобы нивелировать исторически сильную зависимость Минска от России. Китайский лидер Си Цзиньпин одним из первых поздравил белорусского президента с победой на выборах, а государственный СМИ Поднебесной по большей части молчат о протестах на территории стратегического партнёра.

«Белоруссия — важная часть инициативы «Один пояс, один путь»… Китай рассматривает её как потенциальный способ заполучить выход на Балтийские страны и Восточную Европу, — комментирует Лантень. — Пекин очень активно взаимодействовал с белорусским правительством по проектам, которые в конечном счёте вольются в эту программу».

Один из наиболее крупных китайских инвестиционных проектов в Белоруссии — индустриальный парк «Великий Камень», расположенный в 25 км от Минска. Эту зону стоимостью в $2 млрд. Си Цзиньпин как-то назвал «жемчужиной» наземной части «Нового шёлкового пути», создаваемого в рамках инициативы.

Как отмечает издание, в 2019 году объём прямых инвестиций Китая в Белоруссию вырос до $450,3 млн., что, конечно, намного меньше, чем вкладывает в соседку Россия — $4,5 млрд. При этом ещё в 2016 году Пекин согласился дать Минску $7 млрд. в долг через кредитные линии.

Среди европейских лидеров Лукашенко — один из тех, кто наиболее сильно поддерживает китайский «Один пояс, один путь». В прошлом году торговый оборот между двумя странами вырос на 58% по сравнению с 2018-м. По словам аналитиков партнёрство с Китаем необходимо Минску, потому что экономические отношения с главным партнёром Белоруссии, Россией чаще идут на условиях Москвы, но без её помощи Лукашенко непросто держать на плаву свою «экономику в советском стиле».

«На протяжении большей части своего президентства Лукашенко удавалось поддерживать баланс в отношениях с Россией и другими партнёрами в попытке сохранить независимость. Белоруссия намеренно обратилась к Китаю в качестве альтернативы зависимости от России», — объясняет Кир Джайлс, старший эксперт программы российских и евразийских исследований при британском Королевском институте международных отношений Chatham House. По его мнению, Пекин для Минска — «менее угрожающий инвестиционный партнёр», поскольку деньги от КНР с меньшей вероятностью повлекут за собой «посягательства на суверенитет» страны.

Эксперт из лондонской аналитической компании TS Lombard Мадина Хрусталёва подчёркивает, что китайские инвестиции во многие страны постсоветского пространства могут рассматриваться как попытки нарастить влияние в том, что «традиционно считается задним двором России». Но текущие протесты и забастовки могут поставить все инвестиционные проекты на паузу.

Кроме того, как отмечает Джайлс, есть вероятность, что в дело решит вмешаться сама Москва и поспособствует установлению «более сговорчивого режима», чтобы не допустить переход Минска под западное влияние, — это тоже в существенной мере откатит продвижение Пекина в Белоруссии.