Польский депутат: Варшава должна общаться с Белоруссией независимо от её лидера, но и о России не забывать
«Польша ни в коем случае не должна вмешиваться в дела Белоруссии и в то, что сейчас там происходит», — заявил член федеративной политической польской партии «Конфедерация свободы и независимости» Артур Дзямбор. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что Польша должна заботиться об интересах поляков в Белоруссии и интересах отношений Польши с Белоруссией, вне зависимости от того, кто там правит.
«Сейчас, к сожалению, в Польше наблюдается публичное обсуждение среди политиков на тему того, какой должна быть наша позиция по вопросу Белоруссии. Некоторые из них считают, что позиция должна быть очень жёсткой, и цель её должна состоять в том, чтобы довести дело до демократического переворота. Интересно, с помощью каких механизмов политики хотят этого добиться? Я вижу либо военные действия, либо какие-то санкции. О военных действиях не может быть и речи, а санкции в отношении белорусов, белорусского правительства нам невыгодно вводить. В связи с этим я предполагаю, что это будет сопровождаться очень громким возмущением. Но ни один диктатор не будет на это реагировать, а Лукашенко правит там уже более двадцати лет. Я считаю, что польская дипломатия должна хорошо ладить с любой властью любой страны независимо от того, есть ли в этой стране красивая, красочная, цветная демократия или там правит диктатор», — объяснил он.
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