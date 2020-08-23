Spiegel: НАТО назвало заявления Лукашенко об угрозе со стороны альянса безосновательными

По заявлению Александра Лукашенко, на территории Польши и Литвы вдоль границы с Белоруссией наблюдаются перемещения войск НАТО, однако в альянсе подобные высказывания назвали беспочвенными, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В НАТО заверили, что альянс не представляет угрозы ни для какой страны, власти Польши увидели в словах белорусского президента пропаганду, а в Литве подчеркнули безосновательность «воображаемой внешней угрозы».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже на протяжении нескольких дней утверждает, что НАТО вторглось в соседние государства, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Теперь альянс отреагировал на эти заявления.

Высказывания Лукашенко по поводу того, что на границе его страны наблюдаются передвижения войск НАТО, по данным альянса, «безосновательны».

«Как мы уже дали понять, НАТО не представляет никакой угрозы для Белоруссии или какой-либо другой страны», — подчеркнула официальный представитель альянса Оана Лунгеску в субботу вечером в Брюсселе. По её словам, никакого «военного усиления в регионе» альянс не осуществляет.

НАТО занимает «строго оборонительную позицию», подчеркнула Лунгеску. В то же время она отметила, что альянс сохраняет бдительность и готов «защищать наших союзников». При этом она призвала правительство в Минске к «неограниченному соблюдению» основных прав.

Как сообщается в статье, высказывания Лукашенко вызвали резкую критику также со стороны соседей Белоруссии — Польши и Литвы. Правительство в Варшаве назвало заявления белорусского президента «пропагандой» со стороны правящего режима. Литовский лидер Гитанас Науседа, в свою очередь, говорил об «абсолютно безосновательных высказываниях по поводу воображаемой внешней угрозы».

В субботу Александр Лукашенко заявил, что вдоль границы с Белоруссией в Польше и Литве наблюдаются перемещения войск НАТО, напоминает немецкий журнал. «Мы видим серьёзные передвижения вооружённых сил НАТО в непосредственной близости от наших границ в районе Польши и Литвы», — сказал белорусский лидер.

С его точки зрения, иностранные государства хотят побудить Белоруссию к осуществлению революции. Поэтому он привёл вооружённые силы всей страны в состояние повышенной готовности. Также Лукашенко распорядился, чтобы Министерство обороны Белоруссии «приняло самые строгие меры для защиты территориальной целостности нашей страны», подчёркивает Der Spiegel.

Как напоминает издание, ранее глава Белоруссии посетил учебный полигон неподалёку от Гродно на западе страны, побывал в танковом батальоне и ракетной дивизии. Также Лукашенко утверждал, что Запад преследует цель отнять у его страны регион с центром в Гродно. По его словам, там уже развеваются польские флаги.

Никаких подтверждений подобным высказываниям нет, отмечает немецкий журнал. Критики обвиняют Лукашенко в том, что он без всяких оснований подпитывает напряжённость, чтобы отвлечь внимание от тяжёлого внутриполитического кризиса в стране. Кроме того, некоторые опасаются, что в государстве воцарится военная диктатура.

Со времени проведения спорных президентских выборов 9 августа в стране проходят протестные акции против Лукашенко. Лидер Белоруссии, который находится у власти уже 26 лет, победил на выборах, набрав 80% голосов, однако оппозиция, США и страны ЕС обвиняют Лукашенко в серьёзных нарушениях при проведении выборов. Евросоюз не признаёт результаты этих выборов. В свою очередь, Лукашенко обвиняет иностранные правительства в том, что они стоят за протестами в Белоруссии, заключает Der Spiegel.