Forbes: не буди лихо, пока тихо — американский военный посоветовал США оставить в покое российские подлодки
Во времена холодной войны ВМС США планировали отправлять свои субмарины в северные воды с тем, чтобы выслеживать там советские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту, пишет Forbes.
В случае начала в Европе «горячей» войны, американские подлодки начали бы топить советские АПЛ внутри их «бастиона» — в защищённом со всех направлений морском районе. Согласно плану, даже в таких условиях советские АПЛ должны были пойти на дно в течение считанных минут.
Однако, по мнению ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса, этот план борьбы с «бастионами» — известный также как «стратегическая противолодочная война» — был плохой идеей ещё 40 лет назад, и с тех пор он лучше не стал.
Учитывая, что флоты США и их союзников теперь занимаются переосмыслением методов борьбы с российским флотом, они, как считает Дисмьюкс, должны с большой осторожностью отнестись к вопросу сдерживания российских АПЛ. «Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединённым Штатам не следует угрожать российским АПЛ с баллистическими ракетами на борту», — предупредил он.
Дело в том, что угроза средствам ядерного сдерживания государства в любом контексте за исключением войны на уничтожение с большой долей вероятности к ней и приведёт. «Можно безусловно утверждать, что на данный момент в ходе осуществления стратегической противолодочной войны сложилась такая редкая ситуация, что неудача в ней куда предпочтительней успеха», — отметил эксперт.
«Антибастионная» доктрина зародилась в начале 1970-х годов с появлением у СССР АПЛ класса «Мурена» с ядерными ракетами Р-29, способными поражать цели на расстоянии до 9 тыс. километров, что позволяло «Муренам» проводить миссии по сдерживанию в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Учитывая, что свои боевые задачи «Мурены» выполняли совсем неподалёку от советской границы, их могли прикрывать как патрульные самолёты наземного базирования, так и боевые корабли ближнего радиуса действия. Таким образом СССР защищал свой потенциал нанесения «второго удара» в случае начала полномасштабной ядерной войны.
Наличие возможности нанести второй удар — это ключевой пункт взаимного ядерного сдерживания, означающий что ваш противник никак не сможет нейтрализовать ваш ядерный потенциал. Иными словами, в таких условиях победа в ядерной войне становится невыполнимой задачей. Следовательно, ядерная война становится куда менее привлекательным вариантом решения всех проблем.
При этом стратеги НАТО опасались, что Советский Союз может вторгнуться в Норвегию и Швецию, чтобы защитить границы своего «бастиона». «Советский Союз неизбежно попытается превратить Балтийское море в своё mare nostrum», — отметила по этому поводу норвежский военный аналитик Хиштен Амундсен в 1986 году.
Поэтому альянс на полном серьёзе собирался штурмовать советские «бастионы», разрабатывая для этих целей специализированные средства. К счастью, холодная война закончилась ещё до того, как стратегическая противолодочная война успела полностью опериться и показать своё дестабилизирующее лицо.
Однако теперь, 30 лет спустя, на фоне роста напряжённости в отношениях с НАТО Россия вновь модернизирует свои подводные силы. В ответ ВМС США наращивают свой потенциал по отправке подводных лодок на север, проводя учения и разрабатывая новые торпеды.
В подобных обстоятельствах российских планировщиков, по всей видимости, будет крайне трудно убедить, что США намерены просто дать своим АПЛ с баллистическими ракетами больше пространства для манёвра. Поэтому такой шаг может спровоцировать русских предпринять конкретные действия в отношении американских АПЛ, что грозит непредсказуемыми последствиями и обострением обстановки.
По мнению Дисмьюкса, ВМС США и их союзникам следует пересмотреть свою позицию по поводу активной борьбы с российскими подлодками с баллистическими ракетами в водах неподалёку от России. «Если верить давней житейской мудрости, то проблемы у человека появляются не из-за того, что он чего-то не знает, а из-за того, что он был в чём-то полностью уверен», — подытожил эксперт.
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