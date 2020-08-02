BI: флот НАТО провёл в Атлантике учения — боролся с «волной российских подлодок»

ВМС НАТО провели в Атлантике учения под названием Dynamic Mongoose, в ходе которых экипажи блока учились борьбе с подлодками потенциального противника, пишет Business Insider. Как отмечает портал, манёвры подобного рода становятся всё важнее, если учесть рост силы российского и китайского подводных флотов притом, что даже несколько подлодок, прорвавшихся к побережью США, могут представлять огромную угрозу.

Военно-морские силы стран НАТО собрались в Северном море, чтобы провести учения под названием Dynamic Mongoose по борьбе с подлодками вероятного противника. Данные манёвры говорят о том, что члены блока уделяют всё большее внимание вопросу борьбы с подводными лодками на фоне «великодержавного соревнования» с Россией и Китаем, пишет Business Insider.

В ходе учений в районе Исландии эсминец ВМС США USS Roosevelt, а также ещё четыре надводных корабля по очереди охотились и уходили от преследования и атак пяти американских подводных лодок.

«Это просто невероятно: мы действовали в такой маленькой и ограниченной области, что это диктовало условия взаимодействия между подлодками и надводными кораблями», — отметил командир USS Roosevelt капитан Райан Кендалл.

Что же касается подводных судов, то они, по словам командира подлодки USS Indiana Дэвида Грогана, «взаимодействуют с другими элементами соединения, которые могут обеспечить быстрое реагирование и широкий охват территории».

Dynamic Mongoose, как сообщил Кендалл, позволил ВМС провести тренировку в реальных условиях в течение длительного времени. Участвующие в учениях американские и французские самолёты летали в район манёвров из Исландии, а британские — из Шотландии. При этом экипажам кораблей приходилось учитывать непростые погодные условия на море, в то время как пилоты вертолётов учились находиться в воздухе на протяжении длительных периодов времени.

«Обычно в рамках учебного сценария этот период составляет от двух до трёх часов, — объяснил Кендалл. — Сейчас же речь шла о действиях на протяжении 12 или 22 часов подряд».

По словам капитана, в ходе манёвров подлодки также активно пользовались особенностями «окружающей среды, температурой воды, уровнем её солёности, глубиной и рельефом дна», чтобы уйти от преследования или найти укрытие с последующим занятием выгодной позиции для атаки.

Учитывая, что российский и китайский подводные флоты становятся всё эффективнее, ВМС США начали выделять больше времени и ресурсов на борьбу с ними. «Самая важная цель этих операций — это борьба с подлодками. По сути, речь идёт в основном о поиске российских подлодок, выходящих с их баз на Кольском полуострове», — заявил по этому поводу старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк.

Во времена холодной войны Фареро-Исландский рубеж играл роль бутылочного горлышка, через которое советский флот попадал в Атлантику. В том случае если в боевой обстановке российская подлодка сумеет через него прорваться, то она поставит под угрозу коммуникации между Европой и США.

«США всерьёз опасаются, что если даже всего лишь пара российских АПЛ прорвётся через Фареро-Исландский рубеж, то затем они смогут просто плавать по Атлантике, пока им не удастся выследить американскую подлодку с баллистическими ракетами на борту или они не начнут угрожать американскому побережью», — добавил Кларк.

По его словам, Dynamic Mongoose наглядно демонстрирует дисбаланс сил. «Каждый раз, когда русские отправляют через Фареро-Исландский рубеж АПЛ, мы отправляем за ней десяток самолётов или кораблей. Так что ВМС просто не способны вести противолодочную борьбу в любых масштабах», — сообщил эксперт.

Между тем, в учениях приняли участие всего пять подлодок, однако Россия может собрать куда более многочисленное соединение. В октябре, например, Северный флот этой страны, по некоторым данным, отправил в Атлантику 10 подлодок. «Эти подлодки очень трудно выследить, если только не отправить ими заниматься одно из наших подводных судов», — подытожил Кларк, добавив, что для эффективного выполнения этой задачи НАТО не обладает достаточным количеством подлодок.