Newsweek: в новых подлодках России и Китая Пентагон видит угрозу безопасности США

Согласно заявлению генерал-лейтенанта ВВС США Глена Ван Хёрка в Сенате, Москва и Пекин продолжают вкладывать средства в совершенствование своих подлодок и другого вооружения, что представляет серьёзную угрозу для безопасности Соединённых Штатов. По словам Хёрка, за последние 30 лет эти страны успели изучить тактику американского командования и теперь адаптируют свой военный потенциал для возможного столкновения с США, пишет Newsweek.
Во вторник генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк предупредил Сенат, что новые подводные лодки и другое вооружение России и Китая являются угрозой для Соединённых Штатов, сообщает Newsweek.
Как рассказывает издание, Хёрк, которого выдвигают на должность главы Северного командования Вооружённых сил США, заявил, что ожидает «серьёзный вызов» со стороны соперников Америки. По его словам, Москва и Пекин разрабатывают способы бросить вызов мировому военному доминированию Соединённых Штатов.
«Я не думаю, что за 32 года службы когда-либо видел такой стратегической и динамичной проблемы национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся сегодня», — объявил генерал-лейтенант сенаторам. Он объяснил, что за последние 30 лет «конкуренты и возможные соперники» наблюдали за тем, как США сдерживают противника, вступают и выходят из конфликта, и воспользовались возможностью адаптироваться. Так, Россия до сих пор представляет значительную опасность для Америки и продолжает развивать свой «стратегический потенциал», например, подводные лодки. Представители ВС уже неоднократно предупреждали, что российские подлодки становятся всё более усложнёнными и поэтому их всё сложнее выследить.
Глен Ван Хёрк отметил, что в недалёком будущем Китай также будет представлять угрозу, потому что продолжает развивать свой военный потенциал. Пекин инвестирует крупные сумму в создание современного вооружения, способного участвовать в переброске сил, однако эти траты остаются значительно меньше, чем в США, пишет Newsweek.
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