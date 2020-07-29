Guardian: американцев предупредили об угрозе от «подозрительных семян из Китая»

Жители нескольких американских штатов получили по почте не заказанные ими пакеты с семенами, которые, предположительно, имеют китайское происхождение. Власти страны призвали граждан не пытаться выращивать «подозрительные» растения, чтобы не подвергать опасности её сельское хозяйство, сообщает The Guardian.

На этой неделе власти нескольких американских штатов выступили с предупреждением о рассылке иностранных семян. Они посоветовали согражданам не сажать эти подозрительные зёрна, пишет The Guardian.

Жители более десяти штатов сообщили о получении по почте не заказанных ими пакетов, которые, как предполагается, были отправлены из Китая. Министерство сельского хозяйства США заявило, что сотрудничает с Погранично-таможенной службой, другими федеральными агентствами и Государственным департаментом, чтобы расследовать ситуацию.

Представители Минсельхоза призвали американцев сообщать о подозрительных посылках и не пытаться выращивать полученные семена. Вместе с тем в ведомстве признали, что в качестве наиболее вероятной версии рассматривают происходящее как махинацию онлайн-продавцов, которые с помощью этих навязываемых рассылок пытаются получить отзывы от покупателей и таким образом повысить рейтинг своих магазинов.

«Мы не знаем, что это такое, и мы не можем рисковать причинением какого-либо вреда сельскохозяйственному производству в Соединённых Штатах, — заявил Райан Куорлз, уполномоченный по агрокультурным вопросам в штате Кентукки. — У нас самые безопасные и самые обильные запасы продовольствия в мире, и нам необходимо, чтобы это оставалось неизменным».

«В настоящий момент мы не обладаем достаточной информацией, чтобы сказать наверняка, является ли эта рассылка обманом, розыгрышем, интернет-мошенничеством или актом сельскохозяйственного биотерроризма. Но не заказываемые семена могут быть инвазивными и вызывать неизвестные заболевания у местных растений, вредить домашнему скоту или угрожать окружающей среде», — подчеркнул Куорлз.