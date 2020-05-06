Euronews: ВОЗ не подтверждает «искусственное происхождение» коронавируса — однако споры не утихают

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что никаких данных, которые бы подтверждали версию США об «искусственном» происхождении коронавируса в Китае, до сих пор не получено. Однако международная полемика о том, возник ли смертоносный вирус в природе — или стал делом рук человека, до сих пор не утихает, передаёт Euronews.
Первым, кто громко заявил об «искусственном происхождении» коронавируса, был лауреат Нобелевской премии в области медицины, профессор-вирусолог Люк Монтанье. Эта точка зрения была сразу же опровергнута — в том числе и бывшими коллегами Монтанье, работавшими с ним в Институте Пастера.
На эту тему высказывались и высшие государственные деятели США. Версии о естественном происхождении вируса придерживаются эксперты ВОЗ.
МАЙКЛ РАЙАН, директор Департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ: Мы не получили никаких данных и не располагаем никакими свидетельствами из США, которые бы подтверждали гипотезу об «искусственном происхождении» вируса, поэтому мы рассматриваем эти предположения как спекуляцию. Но мы открыты к изучению любых свидетельств и аргументов, которые касаются происхождения вируса, поскольку это важнейший фактор, имеющий значение для будущей профилактики и охраны здоровья.
Китай пока отказывается от совместной работы со специалистами из западных стран, цель которой — пролить свет на происхождение нового коронавируса.
ЧАРЛЬЗ ПАРТОН, экс-советник и посланник ЕС в КНР: Требуется полное и всестороннее расследование, проведённое китайскими экспертами, которые бы без утайки разобрались в том, что произошло: откуда пришёл вирус, как он мутировал. Тогда любые профилактические меры по сдерживанию заражения будут эффективными.
В расследовании, проведённом Radio France, сообщалось, что в уханьской «лаборатории Р4», где хранятся вирусы высшего патогенного уровня, проводятся испытания вакцины против коронавируса. Китайские власти эту информацию официально не подтверждают.
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