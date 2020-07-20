NI: пока мир борется с пандемией, Россия превращает зерно в политическое оружие

Пандемия коронавируса показала, что в случае серьёзного кризиса мир не может рассчитывать на российское зерно, так как в подобных обстоятельствах Москва ограничит экспорт этого товара, пишет The National Interest. При этом, как отмечает журнал, в России глобальное потепление способствует росту посевных площадей, что способствует укреплению её позиций на мировом рынке. В результате Москва может воспользоваться этим для политического давления на уязвимые в продовольственном отношении страны.

В то время как мир по-прежнему силится вырваться из тисков пандемии, на горизонте замаячил следующий глобальный кризис. Всего несколько недель назад температура в Сибири достигла +37 °С, что привело к таянию вечной мерзлоты. Однако подобную «апокалиптическую погоду» в России во многом считают за благо. В частности, правительство этой страны заявило, что планирует воспользоваться климатическими изменениями, причём особенно в сельскохозяйственном секторе. Однако в результате этого в арсенале гибридной войны Москвы может появиться новый инструмент — и имя ему пшеница, пишет The National Interest.

В большинстве сценариев глобального потепления Россия становится одной из немногих стран, в которых, скорее всего, увеличатся площади пахотных земель, в первую очередь за счёт таких неприветливых регионов, как Сибирь. Если верить учёным, то в результате изменения климата в российской зоне умеренных широт площадь пригодных для посева пшеницы земель возрастёт на 4,3 млн км2.

Хотя доля пшеницы в российском экспорте составляет лишь 2,3%, речь всё равно идёт о существенной доле глобального рынка этого товара. Россия занимает место крупнейшего экспортёра пшеницы в мире. Кроме того, согласно прогнозам, к 2028 году она будет контролировать пятую часть мирового рынка зерна. Что же касается глобального потепления, то оно, по всей видимости, ещё больше укрепит позиции Москвы в этом отношении.

Однако, как отмечает журнал, настолько сильный контроль России над рынком зерна вряд ли поспособствует продовольственной стабильности. При этом, хотя глобальное потепление и может усилить сельскохозяйственный потенциал России, она вовсе не застрахована от экстремальных погодных условий. Таяние вечной мерзлоты может привести к более частым лесным пожарам и засухам, которые будут куда сильнее, чем раньше.

Глобальное потепление скажется на продовольственной безопасности России, однако из-за роста её роли как мировой зерновой державы климатические изменения ударят куда сильнее по остальному миру. Дело в том, что из-за изменений в климате другие страны начнут в большей степени полагаться на Россию в плане импорта, что сделает их более уязвимыми в том случае если, Москва столкнётся с собственными проблемами, которые приведут к ограничению экспорта. В результате опасность игры в «русскую рулетку» с зерном будет расти по мере потепления климата.

Коронавирус, продолжает The National Interest, продемонстрировал, насколько рискованно ставить на Россию как на импортёра зерна. Несмотря на все предупреждения ВОЗ и ВТО, Россия ограничила экспорт важнейших зерновых вроде пшеницы, ячменя и кукурузы. По этой причине другим странам пришлось срочно наращивать собственные запасы зерна — что стало ещё одним бременем для правительств, у которых и так было чем заняться. Больше всего российские экспортные квоты ударили по таким крупнейшим партнёрам России как Турция, Египет и Бангладеш — стратегически важным государствам в своих регионах. К счастью, подобные ограничения более не действуют, и продлевать их в Москве пока не планируют.

Россия далеко не впервые ограничивает экспорт продовольствия, и раньше подобные шаги Москвы приводили к дестабилизирующим последствиям. В частности, в 2010 году Россия пошла на такие меры ввиду засухи. В результате цены на продовольствие во всём мире выросли, хотя некоторые учёные связывают это с началом Арабской весны. Разумеется, признаёт издание, российское правительство можно понять, ведь приоритетное внимание оно уделяет продовольственной безопасности собственной страны. Однако Кремль имеет привычку реагировать на кризисы урезанием экспорта, даже когда ему ничего не угрожает.

Однако куда большую тревогу вызывает то обстоятельство, что Россия может превратить остановку экспорта в рычаг давления на политической арене. В частности, Москва может использовать пшеницу в качестве оружия с тем, чтобы склонять различные уязвимые в продовольственном плане страны к конкретным шагам, особенно в том случае если глобальное потепление не оставит им выбора.

Россия уже продемонстрировала своё искусство в гибридной войне, использовав в качестве инструмента давления энергоносители. В этом контексте творческий подход Москвы к её ресурсной базе вкупе с ролью России на мировом рынке пшеницы не может не беспокоить.

«В каждом кризисе таится возможность. Вопрос лишь в том, кто ей воспользуется: Россия или союзные нации? Всемирная коронавирусная разруха — это лишь предвестник климатического кризиса… Мировые лидеры должны превратить кризис общественного здравоохранения и экономики в возможность — возможность всерьёз взяться за проблему глобального потепления. Для этого необходимо как нивелировать его последствия, так и подготовиться и адаптироваться к изменению климата, которое мы уже испытываем на собственно опыте. Здесь нужны новаторские и энергичные действия. Россия показала, что в следующий раз, когда она столкнётся с пандемией или экстремальными погодными условиями, играть роль надёжного поставщика зерна она не станет. Игнорировать этот урок — значит действовать на свой страх и риск», — подытоживает The National Interest.