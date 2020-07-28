Главред GT: ради победы над демократами «безумцы» из команды Трампа могут навязать Китаю вооружённый конфликт

Ещё три года назад невозможно было представить ситуацию, в которой сегодня оказались Китай и США, утверждает главный редактор Global Times Ху Сицзинь. По словам китайского журналиста, в условиях усиления напряжённости КНР опасается, что ради победы над демократами администрация Дональда Трампа может усилить провокации и навязать Пекину вооружённый конфликт.
ХУ СИЦЗИНЬ, главный редактор Global Times: Отношения между Китаем и США ухудшились до такой степени, что они закрывают консульства друг друга. И многие сейчас спрашивают: может ли начаться война между этими двумя странами. При этом никто из тех, кто размышляет на эту тему, не думает, что инициатором этой войны может стать Китай.
Наибольшее беспокойство вызывает вопрос о том, собирается ли Вашингтон усилить свои провокации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, чтобы оказать давление на Пекин. Ведь из-за этого мог бы произойти какой-нибудь военный инцидент, который имеет шансы выйти из-под контроля и перерасти в полноценный вооружённый конфликт.
Китайский народ опасается, что команда Трампа попытается навязать КНР конфликт, чтобы взять верх над демократами и остаться у власть ещё на четыре года. К сожалению, ни внутри США, ни среди мирового сообщества не существует силы, способной сдержать безумие, которое демонстрирует администрация Трампа. Эти люди словно стремятся сровнять с землёй основы мировой стабильности. И человечество не в состоянии их остановить.
Ещё три года назад было бы абсолютно невозможно представить ситуацию, в которой сегодня оказались Китай и США. Я искренне надеюсь, что в XXI веке мир не будет захвачен кучкой безумцев и что глобальные трагедии 1910-х и конца 1930-х не повторятся.
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