Hill: спецслужбы США сообщили о зарубежных попытках перехвата переписки участников избирательных кампаний

Спецслужбы США фиксируют попытки перехвата из-за рубежа электронной переписки участников избирательных кампаний в преддверие президентских выборов, а также вторжения в национальную инфраструктуру, предназначенную для проведения голосований, передаёт The Hill. При этом отмечается, что основную обеспокоенность вызывают действия России, Китая и Ирана.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина предупредил о том, что Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на американские президентские выборы, которые состоятся в ноябре этого года, сообщает The Hill.

Как отмечает издание, центр фиксирует попытки перехвата из-за рубежа электронной переписки и других видов связи участников избирательных кампаний. Об этом спецслужбы «в последние месяцы» регулярно информируют членов конгресса и политических комитетов США.

«Иностранные государства продолжают использовать меры влияния в социальных сетях и традиционных средствах массовой информации, пытаясь повлиять на предпочтения и мнения американских избирателей, добиться сдвигов в политике США, усилить рознь и подорвать уверенность в нашем демократическом процессе», — заявил Эванина.

В частности, по его словам, «для осуществления иностранного влияния и усилий в области дезинформации» продолжают использоваться пандемия коронавируса и недавние протесты против расовой дискриминации и полицейского произвола в США.

Политик отметил, что основную обеспокоенность вызывают действия России, Китая и Ирана, «хотя другие государства и негосударственные субъекты также могут нанести вред избирательному процессу».

Эванина уточнил, что Китай пытается повлиять на «формирование политической атмосферы» в США. При этом «Пекин осознает, что его усилия могут повлиять на президентскую гонку».

Политик также предупредил, что Россия и Иран намеренно стремятся ослабить американские демократические институты. Так, он обвинил Москву в использовании «интернет-троллей» для распространения дезинформации с целью подорвать уверенность в демократическом процессе, а Тегеран — в распространении «антиамериканского контента».

Эванина сообщил, что интерес «злоумышленников» также вызывает национальная инфраструктура, предназначенная для проведения голосований.

«Наши противники также стремятся вторгнуться в нашу инфраструктуру проведения выборов. И мы продолжаем следить за злоумышленниками, действующими в киберпространстве и пытающимися получить доступ к сетям штатов и федеральным сетям, включая те, которые используются для организации выборов», — сказано в распространённом в пятницу письменном заявлении.

При этом Эванина призвал американскую общественность помочь федеральному правительству в противодействии этим иностранным угрозам. Как отмечает The Hill, чиновник подчеркнул, что «нейтрализация» угроз американским выборам требует «усилий всей нации».