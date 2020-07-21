Times: активное голосование по почте грозит породить хаос на грядущих президентских выборах в США

Из-за пандемии коронавируса многие избиратели в США решили голосовать на праймериз по почте, пишет The Times. В результате из-за резкого наплыва бюллетеней, отправленных по почте, начались проблемы с подсчётом голосов. Сложившаяся ситуация, как отмечается в статье, породила опасения, что на предстоящих президентских выборах в США будет хаос.
Американские штаты отчаянно пытаются справиться с нынешним наплывом голосов, отданных по почте в ходе недавних праймериз, пишет The Times. Эта ситуацию породила опасения, что на ноябрьских президентских выборах в США будет хаос.
Отличительной особенностью голосований, которые прошли после начала распространения коронавируса в Соединённых Штатах, стало то, что многие избиратели, обеспокоенные необходимостью стоять в очереди на избирательных участках, приняли решение голосовать по почте.
Но выяснилось, что некоторые из них не привыкли отдавать свой голос таким образом, а официальные лица, работающие на выборах, не привыкли обрабатывать огромное количество таких голосов. Кроме того, предвыборные штабы начали выражать сомнению по поводу подлинности бюллетеней, отправленных по почте. В результате всё это привело к тому, что тысячи голосов не были приняты по техническим причинам.
Так, например, на праймериз Демократической партии в штате Флорида не были учтены почти 19 тыс. голосов по той причине, что они прибыли после крайнего срока. А в штате Пенсильвания лишь после вмешательства суда были подсчитаны десятки тысяч бюллетеней, которые поступили с опозданием.
Но самые большие перебои были отмечены в Нью-Йорке. Там на состоявшихся в прошлом месяце праймериз более 1,7 млн человек решили голосовать по почте, при том что в 2016 году такую опцию выбрали лишь 115 тыс. избирателей.
Президент США Дональд Трамп, как напоминает The Times, часто высказывает сомнения по поводу законности такого голосования. Он убеждён в том, что это приведёт к масштабным фальсификациям.
Демократы, в свою очередь, опасаются, что нынешний глава Белого дома в ноябре этого года может воспользоваться задержкой с оглашением результатов, чтобы посеять сомнения в их законности, говорится в статье.
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