WSJ: пока будем делать это по телефону — Трамп отказывается от массовых предвыборных митингов из-за коронавируса

Избирательный штаб Дональда Трампа меняет предвыборную стратегию, отказываясь от многолюдных митингов в пользу телефонных конференций, пишет WSJ. Как отмечает издание, это происходит на фоне роста числа заболевших коронавирусом в стране и отставания действующего президента от его соперника-демократа Джо Байдена в гонке по опросам. При этом сам Трамп не считает, что проигрывает и называет опросы, утверждающие обратное, фальшивыми.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал «фальшивыми» результаты последних опросов, продемонстрировавших отставание от Джо Байдена на ноябрьских выборах, при этом его предвыборная кампания меняет тактику, переходя к всё более агрессивным нападкам на оппонента Трампа Джо Байдена и телефонным конферегнциям со сторонниками на фоне растущего числа заражений коронавирусом, пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, выступая в передаче "Fox News Sunday", Трамп усмехнулся над новым опросом из сети, согласно которому он отстаёт от своего соперника на восемь пунктов. Как заметил ведущий Крис Уоллес люди на 17 % больше доверяют Байдену в вопросах борьбы с коронавирусом, на 21% в вопросах расовых отношений, и на 1 %в вопросах экономики. «Я понимаю, что у вас есть ещё больше ста дней до выборов, но сейчас вы проигрываете», — подчеркнул журналист.

«Во-первых, я не проигрываю, потому что это фальшивые опросы, — ответил на это Трамп. — Они были фальшивыми в 2016 году, а теперь они ещё более фальшивые».

Тем не менее, как отмечает газета, менее чем за четыре месяца до выборов в избирательном штабе действующего президента растёт беспокойство из-за ущерба, который нанесло восприятие борьбы лидера США с пандемией и расовыми проблемами, его положению в президентской гонке. Опубликованный в среду опрос, проведённый по заказу Wall Street Journal/NBC News показал, что отрыв Байдена измеряется двузначным числом. В этот же день Трамп заменил главу своего избирательного штаба Бреда Парскейла более опытным Биллом Степиеном.

При этом, как отмечает издание, если Джо Байден с самого начала заявлял о намерении отказаться от проведения предвыборных митингов, считая их небезопасными, Трамп отказался от проведения предвыборных мероприятий после того, как одно из них, прошедшее несколько недель назад в Талсе, штат Оклахома, привлекло гораздо меньше людей, чем ожидалось.

В субботнем телефонном разговоре с мичиганскими сторонниками Трамп заявил, что желает как можно скорее возобновить митинги, но не считает это возможным из-за коронавируса и наложенных губернатором ограничений. «А пока будем делать это по телефону», — добавил он.

Согласно опросам, Трамп потерял существенную часть поддержки женщин, живущих в пригородах, и его предвыборные послания ориентированы на то, чтобы посеять в них страх — в частности, рассказывая о том, как поддерживаемые Байденом жилищные проекты сделают благополучные районы небезопасными. Как пишет газета, в воскресной телефонной беседе с избирателями из Северной Каролины Трамп также подчёркивал важность соблюдения закона и порядка в более широком ключе на фоне проходящих по всей стране протестов против расовой несправедливости, которые привели к сносу памятников и запретам на использование флага Конфедерации.