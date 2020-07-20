Telegraph: «не люблю проигрывать» — Трамп усомнился, что признает победу Байдена

В недавнем интервью американский президент не смог дать конкретный ответ на вопрос, уступит ли он своё место в случае поражения на ноябрьских выборах. Более того, Дональд Трамп признался, что готов оспорить результаты голосования, если на них победит Джо Байден, передаёт The Daily Telegraph.

Дональд Трамп заявил, что он может не принять результаты грядущих президентских выборов. Тем самым глава Белого дома заложил основу для «эпичного столкновения» в ноябре, пишет The Daily Telegraph.

В интервью Fox News президент признался, что не привык проигрывать. Он также сообщил, что полностью готов к тому, чтобы оспорить победу своего соперника от Демократической партии Джо Байдена.

«Я не собираюсь просто отвечать «да». Я не собираюсь отвечать «нет». В прошлый раз я тоже не давал точного ответа», — сказал Трамп, когда у него поинтересовались, станет ли он признавать результаты будущих выборов.

«Я плохо переношу поражения. Я не люблю проигрывать. Я нечасто проигрываю», — добавил американский лидер. При этом он высказал мнение, что голосование по почте, которое демократы продвигают из-за эпидемии коронавируса, приведёт к фальсификациям.

Трамп также не поскупился на критику Байдена, назвав его «некомпетентным». По словам президента, в случае прихода к власти его оппонент, за которым якобы стоят «радикальные левые», разрушит США, превратив их в Венесуэлу.

«Байден не может связать двух предложений, — заявил Трамп. — Он читает с телесуфлёра, а затем возвращается в свой подвал».

По мнению президента, американскому народу не нужен подобный лидер. Особенно в эпоху, когда другие страны пытаются «навредить» США. «Джо не знает, что он жив, понимаете? Он не знает, что жив», — добавил Трамп.

Он также вступил в спор с журналистом Fox News по поводу недавнего устроенного телеканалом опроса. Согласно ему, американцы считают, что психическое здоровье у Байдена лучше, чем у действующего президента.

«Давайте я и Джо пройдём тест. Пусть он пройдёт тот же тест, который я прошёл», — предложил Трамп. В ответ Уоллес заявил, что видел этот тест собственными глазами и не может назвать его «самым трудным». «В нём есть изображение с вопросом «Что это такое?» А на картинке нарисован слон», — добавил журналист.

«Нет, нет, нет, — парировал Трамп. — Видите ли, это всё искажённая информация. Первые несколько вопросов простые, но держу пари, что вы не смогли бы ответить на последние пять. Бьюсь об заклад, что вы бы не смогли, они очень трудные эти последние пять вопросов».

Согласно опросу ABC News и The Washington Post, в настоящий момент Байден обходит Трампа на 15 пунктов. Демократического кандидата поддерживают 55% зарегистрированных избирателей, а действующего президента — 40%.

Вместе с тем в США растут опасения, что Трамп может воспользоваться юридическими, правительственными и политическими рычагами, чтобы остаться у власти, если Байдену не удастся получить безоговорочное большинство голосов. Некоторые эксперты полагают, что в случае поражения глава Белого дома может через Twitter призвать своих сторонников выйти на улицу, обращает внимание The Daily Telegraph.