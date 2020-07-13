NYTimes: после разрушительного урагана «Мария» Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико

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Защита обжаловала арест Фургала
Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств, сообщил его адвокат Борис Кожемякин.
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Стало известно, когда РФС рассмотрит высказывание Медведева о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 17 июля рассмотрит высказывание генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева о московском футбольном клубе «Спартак».
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Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
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Эксперты ВОЗ прибыли в Китай
Два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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В «Манчестер Сити» приветствуют решение CAS по апелляции на отстранение от еврокубков
Английский «Манчестер Сити» отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, удовлетворившего апелляцию клуба на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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УЕФА отреагировал на решение CAS по апелляции «Манчестер Сити»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, удовлетворившего апелляцию английского футбольного клуба «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от еврокубков.
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Трутнев объяснил приезд в Хабаровск
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев объяснил, зачем приехал в Хабаровск.
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В СБ оценили готовность России к коронавирусу с точки зрения экономики
Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин оценил готовность страны к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с экономической точки зрения.
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СМИ назвали возможную зарплату Ловрена в «Зените»
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» предложил защитнику сборной Хорватии и английского «Ливерпуля» Деяну Ловрену зарплату €2,5 млн в год.
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В Москве создадут зону пляжного отдыха с тремя бассейнами
В Москве ведутся работы по созданию необычной зоны отдыха с тремя бассейнами с подогревом в парке Северного речного вокзала.
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В Подмосковье 14 июля ожидаются сильный ветер и дождь
Сильный ветер, гроза и дождь ожидаются в Московской области во вторник, 14 июля, сообщает ГУ МЧС по региону.
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Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию английского футбольного клуба «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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В Уссурийске рассказали о проверке летних кафе с террасами
Административные комиссии Уссурийска инспектируют летние кафе с террасами, недавно заработавшие в городском округе, на предмет соответствия санитарным нормам.
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Китай ввёл санкции против американских законодателей
Китай вводит санкции в отношении американских законодателей в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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ACA организует онлайн-встречу Емельяненко и Исмаилова накануне их боя
Лига Absolute Championship Akhmat (ACA) организует онлайн-встречу между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым накануне их поединка на турнире ACA 107.
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Красноярскому бизнесмену Быкову предъявлено новое обвинение
В Красноярском крае бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
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Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактом Месси
Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказал мнение о ситуации с контрактом нападающего и капитана команды Лионеля Месси.
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Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
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Число преступлений с банковскими картами в России выросло на 489,2%
Число преступлений с использованием банковских карт в России с января по июнь увеличилось почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистических данных МВД.
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Путин поручил скорректировать национальные проекты
Президент России Владимир Путин поручил скорректировать национальные проекты.
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Бартомеу считает, что Хави рано или поздно возглавит «Барселону»
Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказал мнение о возможном назначении испанского специалиста Хави на пост главного тренера команды.
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Майгуров рассказал о задачах Польховского во главе сборной России по биатлону
Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, какие задачи будут стоять перед главным тренером национальной команды Валерием Польховским.
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Путин отметил положительную динамику в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с пандемией коронавируса есть позитивная динамика.
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За сутки после коронавируса в России выписаны 2960 человек
За последние сутки от коронавируса в России вылечились 2960 пациентов. Общее число выздоровевших после заболевания COVID-19 составило 504 021.
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«Лейкерс» потерял Рондо на 6—8 недель из-за перелома пальца
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо выбыл из строя на 6—8 недель из-за перелома пальца.
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За сутки в России умерли 104 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 104 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, по стране возросло до 11 439, информирует оперативный штаб.
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Белоусов заявил о необходимости структурных экономических реформ
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости структурных экономических реформ.
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Теннисист Сампрас назвал лучший матч в своей карьере
14-кратный победитель турниров серии Большого шлема американец Пит Сампрас назвал матч, который считает самым лучшим в своей карьере.
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В России за сутки зафиксировано 6537 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6537 новых носителей коронавирусной инфекции. Всего в стране выявили 733 699 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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Почти 50 дачных участков подтоплено в Можайске из-за дождя
Около 50 дачных участков и 28 дачных домов оказались подтоплены на территории Можайского городского округа Московской области.
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Майгуров заявил, что не допустит повторения прошлогодней ситуации с контрактами биатлонистов
Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что не допустит повторения ситуации с контрактами спортсменов, которая произошла в прошлом году.
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Майгуров не исключил, что Прохоров вновь будет финансово помогать биатлону
Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не исключил, что российский бизнесмен Михаил Прохоров вновь будет оказывать финансовую поддержку организации.
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Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей
Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Число случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 54 133
За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 612 и достигло 54 133.
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В МИД России оценили решение превратить собор Святой Софии в мечеть
Решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть является внутренним делом Турции, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
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В США умерла жена Джона Траволты
В США в возрасте 57 лет от онкологического заболевания скончалась актриса Келли Престон.
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Рубль растёт к доллару в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Стало известно, когда чемпион UFC Ян вернётся в Россию
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян намерен вернуться в Россию в конце июля.
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Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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СМИ: Майкл Джордан получил в наследство $200 от бывшего тренера
Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан получил наследство от своего бывшего тренера Дина Смита.
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Молодёжный форум «Таврида» открылся в Крыму
В Крыму стартовал молодёжный форум «Таврида». С июля по октябрь в бухту Капсель вблизи Судака съедутся творческая молодёжь и волонтёры общероссийского движения #МыВместе, помогавшие людям во время карантина, а также более 500 экспертов — лидеров арт-индустрии.
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Форвард «Лейкерс» Дэвис объяснил свой отказ наносить на майку антирасистские лозунги
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил своё решение не заменять имя на игровой майке антирасистскими лозунгами.
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В Москве ещё 394 пациента вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве ещё 394 пациента вылечились после заболевания коронавирусом, общее число выздоровевших в столице достигло 164 954.
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Леброн Джеймс поддержал известного инсайдера НБА, отстранённого от работы за оскорбление сенатора
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил поддержку известному инсайдеру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдриану Войнаровски, отстранённому от работы за оскорбление сенатора США.
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Анджей Дуда лидирует во втором туре выборов президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 99,97% бюллетеней.
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Для расследования причин падения Ан-2 сформирована комиссия
Территориальное управление Росавиации создало комиссию для расследования обстоятельств крушения самолёта Ан-2 в Нижегородской области.
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Абэ посетил пострадавшую от ливней префектуру Кумамото
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил префектуру Кумамото, чтобы оценить масштабы бедствий, причинённых ливнями и наводнением.
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Минобороны Азербайджана заявило об ударе по опорному пункту ВС Армении
В Минобороны Азербайджана рассказали о ситуации на границе с Арменией.
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На Камчатке начинается второй этап снятия ограничений
Камчатский край переходит ко второму этапу снятия карантинных ограничений, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом.