NYTimes: после разрушительного урагана «Мария» Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после опустошительного урагана «Мария» в 2017 года. Об этом, как сообщает The New York Times, рассказала Элейн Дюк, занимавшая в то время пост исполняющей обязанности министра внутренней безопасности США.

По её словам, она была обескуражена, когда глава Белого дома предложил «продать остров» или «избавиться от этого актива». Причём произошло это как раз тогда, когда Пуэрто-Рико пытался восстановиться после стихийного бедствия.

«Знаете, изначально президент мыслил, скорее, как бизнесмен, — отметила Дюк. — Можем ли отправить электроснабжение на аутсорсинг? Можем ли мы продать этот остров? Или, знаете, избавиться от этого актива?»

Между тем Дюк подчеркнула, что после того, как Трамп озвучил идею о продаже Пуэрто-Рико, этот вопрос никогда всерьёз не рассматривался и не обсуждался.

Бывшая и.о. министра внутренней безопасности стала очередным высокопоставленным чиновником, решившимся поведать о том, какой дискомфорт, а иногда и шок вызывала работа в администрации Трампа.

Как и бывший министр обороны Джеймс Маттис, она тщательно подбирает слова, отмечает The New York Times. И как бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, опубликовавший книгу под названием «Комната, где всё произошло», Дьюк говорит, что не готова взять на себя обязательство снова голосовать за Трампа.

«Это действительно сложный вопрос, — сказала она. — Но, учитывая имеющиеся варианты, я ещё не знаю».

Чиновники Белого дома, как напоминает издание, уже давно выражали недовольство недолгим пребыванием Элейн Дьюк на посту главы внутренней безопасности, описывая её как человека, не желавшего быть командным игроком и сопротивлявшегося президентской повестке.