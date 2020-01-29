ABC News: мощное землетрясение перепугало Майами

В деловом центре Майами офисные работники массово эвакуировались из высотных зданий: причиной стали мощные подземные толчки, передаёт ABC News. Как отмечает телеканал, эпицентр землетрясения находился в сотнях километров от Флориды — между Кубой и Ямайкой.
Добрый вечер! Рады, что вы смотрите нас в этот вечер вторника. У нас для много новостей. Начнём этот выпуск с пугающего момента на юге Флориды: сегодня в Майами почувствовали мощное землетрясение.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло вдоль того же разлома, от которого в последние недели страдал Пуэрто-Рико. Эпицентр между Кубой и Ямайкой. И вы можете видеть, как школьники в ямайском Кингстоне прячутся под партами.
В Майями работники, эвакуированные из высотных домов в деловом центре города, собирались на парковках, пока в безопасности зданий были сомнения.
Были предупреждения о цунами в регионе. Сегодня опасения внушает всё та же линия разлома, активность которой уже проявлялась. С подробностями из Майами корреспондент ABC News Виктор Окендо.
Сегодня вечером в Майами люди эвакуируются из зданий: некоторые части города сотрясает мощное 7,5-балльное землетрясение, возникшее в Карибском море.
МУЖЧИНА: Сработала сигнализация, нам сказали спускаться по лестнице.
МУЖЧИНА:Мы думали, это бомба. Думали, стрельба. Мы не знали, в чём дело.
Эпицентр землетрясения находился более чем в 400 милях, у берегов Ямайки и Кубы. На Ямайке, в 77 милях от эпицентра, школьники прятались под парты. Других в Кингстоне эвакуировали. Поблизости, на Каймановых островах, было видно, как бушует вода в бассейне.
Последний месяц в Карибском регионе был чрезвычайно активным по части землетрясений. Сегодняшнее произошло спустя всего две недели после серии разрушительных землетрясений в Пуэрто-Рико, расположенном на тех же тектонических плитах.
Как вы сообщали, Виктор, отголоски этого мощного землетрясения чувствовались в Майами, где вы сейчас находитесь. И я знаю, что в этой зоне были последующие толчки.
ВИКТОР ОКЕНДО, корреспондент ABC News:Верно, Дэвид. Целая серия толчков, самый сильный — 6,1 балла. Кроме того, была угроза цунами в Карибском море и в Центральной Америке. К счастью, здесь, в Майами никто не пострадал. Дэвид?
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