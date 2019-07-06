CNN: Южная Калифорния оправляется от сильного землетрясения

В Южной Калифорнии в городе Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 7,1, передаёт CNN. Как отмечает канал, на данный момент данных о погибших нет, однако пострадавшие от бедствия есть. Кроме того, подземные толчки нанесли существенный урон инфраструктуре, а также могли расшатать несущие конструкции домов, сделав их, таким образом, небезопасными для обитателей.

Пока мы не перешли к нашим корреспондентам на месте событий в Риджкресте, я хочу вкратце рассказать о том, что известно на данный момент. Прежде всего, самая хорошая новость за весь день во всей этой ситуации с землетрясением — данных о погибших пока нет. Напомню, землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в Калифорнии в девятом часу вечера по местному времени. Это случилось около четырёх часов назад — сейчас по местному времени в Калифорнии уже за полночь.



Итак, никто не погиб. Тем не менее пострадавшие всё же есть, но точных цифр чиновники, которых мы только что слышали, не назвали. Они сообщили о некотором числе пострадавших, в частности в Риджкресте, и, как я предполагаю, его окрестностях. Кроме того, были многочисленные звонки об утечках газа. Нам известно и нам об этом говорили с самого начала, что землетрясения опасны тем, что они повреждают газовые системы и газопроводы. Этой проблемой экстренные службы и занялись в первую очередь. Им, в частности, пришлось реагировать на два пожара. По имеющимся данным, их уже потушили. После сообщений об утечках газа — здесь вызовов было много — газопроводы перекрывались.



Власти сообщают, что вызовы по-прежнему поступают, однако их волна постепенно начала сходить на нет. Ночью экстренные службы начнут искать повреждения несущих конструкций по всему Риджкресту и его окрестностям. Так что обстановка пока выглядит именно так. Я хочу передать слово нашим корреспондентам на месте событий. Алекс Филд находится в Риджкресте уже более суток. Она находилась там во время повторного сейсмического толчка после землетрясения, которое произошло в четверг. Она также присутствовала при «главном событии» —сегодняшнем, более сильном землетрясении. Алекс, расскажите нам, что там происходит.



АЛЕКСАНДРА ФИЛД, корреспондент CNN: Сейчас слышно уже не так много сирен, как раньше. Как вы уже говорили, экстренные вызовы поступают уже реже. Люди приспособились к ситуации и выяснили, находятся их друзья и семьи в безопасности. Разумеется, многие беспокоятся о прочности конструкций. В полной мере оценить их состояние можно будет только днём. Кроме того, большие опасения внушали и утечки газа. Мы узнали о них практически сразу после землетрясения, когда мы ходили по окрестностям. Мы увидели клубы густого чёрного дыма; также можно было почувствовать запах природного газа. Мы вернулись к больнице, к которой нас первоначально и отправили. Там же развернули штаб управления чрезвычайными операциями.

Как вы уже говорили, о погибших пока никаких сообщений не поступало, однако да, пострадавшее есть, но мы пока не знаем сколько их и какие травмы они получили. Однако нам известно, что это бедствие серьёзно потрясло людей. Я ощутила это на собственном опыте — внутри меня всё будто перевернулось. И я отлично понимала мэра, которая ранее рассказывала об охватившем людей страхе, а также о том, что очень многим придётся сегодня спать под открытым небом — снаружи домов, на лужайках, обочине. Она также призвала людей вести себя очень осторожно, и думать об опасности, потому что очень многие сейчас не осмеливаются возвращаться в свои дома.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 06 июля 2019 года.