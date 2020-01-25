Sky News: «здание за зданием и улица за улицей» — Турция пострадала от сильного землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 6,8 в Турции погибли 29 и получили ранения более 1000 человек, передаёт Sky News. Эпицентр землетрясения, которое ощущалось даже в соседних странах, находился в провинции Элязыг.
В Турции произошло землетрясение, в результате которого погибли по крайней мере 22* человека и получили ранения ещё более 1000. Землетрясение, имевшее магнитуду 6,8, ударило по востоку страны; его эпицентр находился в провинции Элязыг, расположенной в 547 километрах к востоку от столицы страны Анкары. После основного землетрясения произошёл 401 подземный толчок. Репортаж Энды Брейди.
На этих кадрах — точный момент, когда в провинции Элязыг разразилось землетрясение. Некоторым местным жителям не оставалось ничего, кроме как молиться.
Масштабы разрушений можно увидеть в этом ролике, снятом с беспилотника. Огромная сила подземных толчков сравнивала с землёй здание за зданием и улицу за улицей.
Пытаясь обезопасить себя, выжившие выбегали на улицу — и начинали лихорадочно копаться в завалах, пытаясь отыскать своих соседей и друзей. К работе немедленно приступили поисково-спасательные группы провинции; на пути в этот удалённый и малонаселённый регион в примерно 547 километрах к востоку от Анкары — ещё более 400 групп.
МУРАТ КУРУМ, министр экологии и градостроительства Турции: Согласно предварительным оценкам ущерба, обрушились пять зданий, четыре из них — в центре города Элязыг и одно в Гезине, в районе Маден; ещё несколько строений получили серьёзные повреждения. Наши люди продолжают оценивать разрушения.
Спасатели работали не покладая рук всю ночь — и их работа принесла кое-какие плоды: так, была спасена эта пожилая дама, которая 17 часов находилась под обломками собственного дома.
После землетрясения произошло более 200 повторных толчков, которые ощущались даже в соседних странах — Сирии, Ливане и Иране.
Турция не понаслышке знает, что такое землетрясения и какими последствиями они оборачиваются, но к этому жителей провинции не смогло бы подготовить ничто.
Энда Брейди, Sky News.
Дата выхода в эфир 25 января 2020 года.
*По последним данным агентства Anadolu, число погибших возросло до 29 (ИноТВ).
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