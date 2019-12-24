Euronews: даже в XXI веке Венеции приходится защищаться от наводнений старыми способами

Туриндустрия и другие сферы бизнеса понесли серьёзные потери из-за рекордных наводнений в Венеции. Венецианцев возмущает, что подобных катаклизмов можно было бы избежать путём ввода в эксплуатацию систему барьеров в рамках проекта MOSE, призванного защитить города на берегах Венецианской лагуны от наводнений. Но задержки, коррозия и затраты на техобслуживание уже готовых конструкций затягивают реализацию проекта, передаёт Euronews.

Венеция под водой — так город выглядел месяц назад. Уровень воды в каналах достиг своего максимума за последние полвека. Серьёзный ущерб был нанесён практически всем зданиям в историческом центре: дворцам и музеям, жилым домам и ресторанам, магазинам и памятникам.



Туристическая индустрия подсчитывает потери: бронирование гостиниц снизилось на 40%. Но венецианцев возмущает больше всего то, что такого катаклизма можно было избежать.



Мы отправились посмотреть на знаменитый заградительный барьер, часть проекта MOSE, призванный защитить Венецию и другие города, расположенные по берегам Венецианской лагуны, от наводнений. Он стоит порядка пяти с половиной миллиарда евро и должен был быть введён в эксплуатацию ещё в 2016 году.



ДЖОРДЖИЯ ОРЛАНДИ, корреспондент Euronews: Как вы можете видеть, позади меня открыт один из главных барьеров. Прямо из-под конструкции выгребают песок, накопившийся там за три с половиной года.



На поддержание барьера в год тратится около €100 млн.



МОНИКА АМБРОЗИНИ, официальный представитель MOSE: Система функционирует, шлюзные ворота могут открываться. Но нам необходимо проводить техническое обслуживание и следить за наиболее хрупкой частью конструкции — петлями. Мы обнаружили здесь части, тронутые коррозией, убрали их и заменили. Так что теперь всё работает, как надо.



Мы спускаемся в операционную одного из четырёх шлюзов.



ДЖОРДЖИЯ ОРЛАНДИ: Мы находимся на 20-метровой глубине, в самом сердце конструкции. На завершающем этапе строительства здесь трудятся 80 специалистов.



АЛЕССАНДРО СОРУ, прораб: Мы занимаемся поддержанием того, что уже было построено. И в то же время завершаем строительство подсобных помещений.



Возведение конструкций, обслуживание уже готовых, коррозия и рост затрат — всё это отодвигает дату введения системы в эксплуатацию.



АЛЬБЕРТО ВИТУЧЧИ, журналист: Система шлюзов ещё ни разу не проходила проверку при экстремальных погодных условиях. Такие «стресс-тесты» раньше никогда не проводились, но начнутся в будущем году. По их результатам, с 2020-го по 2021 год, мы и поймём, остаются ли у проекта МОЗЕ проблемы.



Венеция рассчитывает на технический прогресс. Но пока, как и века назад, вынуждена возводить на улицах такие деревянные мостки, поскольку угроза наводнений сохраняется.



Дата выхода в эфир 23 декабря 2019 года.