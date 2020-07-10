WP: «Я непреклонен в защите прошлого» — Трамп рассказал об отношении к протестам и сносу памятников

В интервью обозревателю The Washington Post Марку Тиссену президент США Дональд Трамп осудил желание протестующих против расизма «стереть историю», уничтожив памятники генералам Конфедерации и переименовав военные базы, названные в их честь. При этом Трамп уверен: хотя большинство людей боится признаться в том, что согласны с ним, они скажут это на выборах президента в ноябре.

Ни пандемия коронавируса, ни протесты против расизма и полицейского произвола, ни целый ряд опросов, указывающих на преимущество кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, не мешают Дональду Трампу чувствовать себя уверенно в преддверии ноябрьских выборов. Об этом действующий глава Белого дома рассказал в интервью обозревателю The Washington Post Марку Тиссену.

«Я ещё даже не начал предвыборную кампанию. Сейчас предвыборная агитация немного осложнена из-за коронавируса. То, что с нами сделал Китай, просто невероятно», — заявил Трамп в начале интервью, указав на опросы, свидетельствующие о его преимуществе над Байденом в некоторых штатах, и добавив, что у него «всё очень хорошо».

Как отмечает Тиссен, на фоне движения Black Lives Matter Трампа активно критикуют за его высказывания против уничтожения или порчи памятников по всей стране, видя в критике тех, кто участвовал в этом в ходе недавних протестов, критику более широкого движения за расовую справедливость.

В своей речи во время торжественной церемонии в преддверии Дня независимости у горы Рашмор 3 июля, помимо критики тех, кто пытался уничтожить памятники, Трамп высказался против рабства, назвав его «злым институтом». В связи с этим журналист решил поинтересоваться, почему же президент столь непреклонен в защите мемориалов Конфедерации.

«О, нет. Я непреклонен в защите прошлого. Это часть нашей истории. Они всё уничтожают. Они уничтожают историю, уничтожают так много», — отметил глава Белого дома.

Тиссен также не мог обойти вниманием и само движение Black Lives Matter, уточнив, поддерживает ли Трамп мирные протесты в стране.

«Мирные протесты за расовую справедливость? Абсолютно. Мирные протесты, точка. Абсолютно. Я поддерживаю мирные протесты», — признался Трамп, подчеркнув, что не может поддержать насилие и практику бойкота и лишения любой поддержки людей или компаний, допустивших спорные высказывания, которая в США получила название cancel culture. Кроме того, Трамп осудил насилие против полиции, которое, по его словам, проповедуют те, кто управляет движением Black Lives Matter.

При этом президент уверен, что его жёсткая реакция в начале протестов против расизма в стране позволила избежать распространения насилия. В частности, он вспомнил, как потребовал направить Национальную гвардию в Миннеаполис, что позволило положить конец беспорядкам в городе.

Трамп также признался, что никогда не одобрял Конфедерацию. «Я родился в Нью-Йорке, я против этого… Я — янки. Но я также верю в свободу слова, и я верю в историю. Нельзя стереть историю. Если вы её сотрёте, вы повторите её», — добавил глава государства.

Являясь противником демонтажа памятников, Трамп также выступает против переименования американских военных баз, названных в честь генералов Конфедерации. Президент утверждает, что свои названия они получили уже после гражданской войны. По его словам, сделано это было в целях примирения, «чтобы объединить нашу страну». Признавшись, что «не защищает и не осуждает ни одно из названий», Трамп добавил, что эти базы с их названиями помогли США «выиграть две мировые войны».

«Нужно мужество, чтобы сказать то, что я говорю…Может быть, я глас вопиющего в пустыне, но большинство людей согласны со мной. Многие не скажут этого, и они даже могут не сказать этого в опросах, но я думаю, они скажут это на выборах», — подытожил Трамп в интервью обозревателю The Washington Post Тиссену.