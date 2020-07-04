Обозреватели Newsweek рассказали, как Трамп останется у власти, даже если проиграет

Дональд Трамп попытается сохранить свой пост, даже если он потерпит поражение от Джо Байдена на грядущих выборах, пишут колумнисты Newsweek Тимоти Уирт и Том Роджерс. По их мнению, действующий глава государства уже мешает голосованию. Но если из этой затеи ничего не выйдет, то он сможет воспользоваться чрезвычайными полномочиями и поддержкой законодателей-республиканцев, чтобы остаться в Белом доме.

Президент Дональд Трамп намерен сохранить власть, даже если он проиграет на ноябрьских выборах. Такое мнение в статье для Newsweek высказывают бывший сенатор от штата Колорадо Тимоти Уирт и обозреватель издания Том Роджерс.

Авторы статьи предполагают, что, во-первых, у американского лидера уже есть «чёткая стратегия» понизить явку на грядущих выборах. Он якобы «вычищает» списки зарегистрированных избирателей, особенно в крупных городах, и мешает проведению голосования по почте.

Во-вторых, по мнению Уирта и Роджерса, Трамп вынашивает «ещё более зловещий план по саботажу голосования», чтобы остаться в Белом доме. В этом ему должны помочь чрезвычайные полномочия и законодатели-республиканцы.

Если Трамп незначительно уступит Джо Байдену в колеблющихся штатах — Аризоне, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, — то он объявит о фальсификации выборов. В своём поражении президент обвинит «китайское вмешательство», после чего он воспользуется чрезвычайными полномочиями и поручит Минюсту расследовать «взлом голосования» в этих регионах, рассуждают публицисты.

После этого Трамп застопорит процесс до 14 декабря — к дате, когда штаты должны назначить своих представителей в коллегию выборщиков. Но так как колеблющиеся штаты контролируются республиканцами, в них выборщики не будут одобрены до окончания расследования о «взломе голосования», считают Уирт и Роджерс.

После этого, по их словам, демократы попытаются оспорить сомнения администрации Трампа относительно результатов выборов. В итоге дело попадёт на рассмотрение Верховного суда США, который, вероятно, не поддержит республиканцев. Но чрезвычайные полномочия позволят Трампу продолжить расследование в колеблющихся штатах, что не даст их представителям участвовать в коллегии выборщиков.

Всё это приведёт к тому, что ни один из кандидатов не сможет получить достаточное количество голосов, чтобы обеспечить себе президентство. Поэтому спорное голосование будет перенесено в палату общин конгресса США. Поскольку большинство делегатов там контролируют республиканцы — 26 против 23 демократов, — то они победят, и Трамп сохранит свой пост, утверждают авторы статьи.

Уирт и Роджерс настаивают, что их сценарий не являются притянутым за уши. В качестве доказательства они приводят угрозу Трампа воспользоваться законом 1807 года, чтобы применить армию для разгона антирасистских протестов.

«Мы должны «исключить» этот сценарий — и сделать это громко и последовательно. Нам необходимо создать «народный заслон», который глубоко распространится по всей стране и отразит общественное отвращение тем, что Трамп может подорвать всю нашу демократическую систему управления», — заключают Уирт и Роджерс.