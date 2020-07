Бывший сотрудник Белого дома: Трамп — угроза для нашей страны и Конституции

Кристофер Пёрселл, который при республиканце Джордже Буше — младшем работал в офисе по коммуникациям Белого дома, а теперь входит в оргкомитет 43 Alumni for Biden, в интервью MSNBC призвал американцев сплотиться и на предстоящих президентских выборах голосовать за демократа Джо Байдена. Свою позицию он пояснил тем, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп представляет угрозу для США и американской Конституции.

Только что (Байден. — ИноТВ) получил в предвыборной кампании большую поддержку — но удивительно от кого! Сотни бывших сотрудников администрации Джорджа Буша — младшего, в том числе бывшие члены правительства и избирательного штаба, создают суперкомитет политических действий 43 Alumni for Biden. Они называют президента Трампа «опасностью для нашей демократии».



С нами сейчас Кристофер Пёрселл, при администрации Буша он работал в офисе по коммуникациям Белого дома и в Госдепартаменте, он также член оргкомитета 43 Alumni for Biden. Кристофер, очень рады вас видеть в этот праздник. Что заставило вас и ваших бывших коллег по Белому дому, республиканцев, вместе так публично поддержать демократа Джо Байдена?



КРИСТОФЕР ПЁРСЕЛЛ, бывший сотрудник Белого дома: Спасибо, что пригласили. Знаете, многие из нас думали о том, что каждый из нас лично может сделать, чтобы помочь Джо Байдену на этих выборах. Но что мобилизовало нас и заставило объединиться в более широкую организацию и действовать оперативнее, — это атаки на невинных американских граждан, использующих своё конституционное право в парке Лафайет. Многие из нас тогда были очень огорчены, и мы решили, что нам нужно сделать что-то более масштабное и поскорее.



Расскажите мне о конечной цели комитета 43 Alumni for Biden. Я знаю, что это, в частности, попытка добиться явки недовольных избирателей-республиканцев, так? Чтобы они пришли на выборы и проголосовали за Джо Байдена.



КРИСТОФЕР ПЁРСЕЛЛ: Да, верно. И мы выстраиваем эту организацию снизу. Наша цель именно такая, как вы сказали. Избрать Джо Байдена. Мы знаем, как разговаривать с республиканцами. Наша организация состоит из республиканцев и независимых, демократы тоже есть. И мы просим всех американцев сплотиться и проголосовать за Джо Байдена, потому что Дональд Трамп — угроза нашей стране, угроза нашей Конституции. Он опасен для национальной безопасности и для здоровья нации.



Ясно. Но, Кристофер, уверена, что вас обязательно спросят: поддерживаете ли вы и ваши коллеги-республиканцы платформу Байдена и Демократической партии, или для вас поддержка Байдена — это, скорее, референдум против Дональда Трампа?



КРИСТОФЕР ПЁРСЕЛЛ: Мы делаем… Мы создали эту организацию не для того, чтобы поддержать какую-то платформу, или какое-то конкретное дело, или конкретную партию. Мы поддерживаем Джо Байдена, потому что, пока в Белом доме Дональд Трамп, наша страна в опасности. И мы поддерживаем Джо Байдена, потому что верим, что он в своих действиях будет руководствоваться благом всех американцев, а не собственными эгоистичными интересами.



Как республиканцы в целом реагируют на ваш суперкомитет?



КРИСТОФЕР ПЁРСЕЛЛ: Мы получили очень, очень положительную реакцию. Многие наши бывшие коллеги связались с нами и сказали, что они с нами, что они будут нам помогать, кто-то открыто, а кто-то будет работать с нами, не афишируя этого. Это было очень позитивно.



И для нас также большая честь — те заверения в поддержке, которые мы получили от американцев, никогда не участвовавших в политической системе. Мы очень гордимся этой поддержкой. И мы будем работать с ними, с нашими бывшими коллегами, чтобы добыть голоса для Джо Байдена в ноябре.



Да, и я хотела подчеркнуть, что официально ваш бывший босс, 43-й президент Буш — младший, не аффилирован с вашим суперкомитетом политических действий. Как вы думаете, он поддерживает то, что вы делаете?



КРИСТОФЕР ПЁРСЕЛЛ: Верно, мы не аффилированы с президентом Бушем. Но последние несколько лет он призывал нас оставаться вовлечёнными в этот процесс, не отказываться от наших ценностей, продолжать работу в лучших интересах американского народа, независимо от того, находимся ли мы в рамках политической системы или за её пределами.



Дата выхода в эфир 05 июля 2020 года.