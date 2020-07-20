Fox News: избирательный штаб Трампа не верит в опросы и надеется на тайных сторонников
Как показал недавний опрос, избиратели считают, что люди, тайно голосующие за Трампа, могут решить исход выборов в ключевых колеблющихся штатах. Директор института, проводившего этот опрос, добавляет: «СМИ постоянно сообщают, что Байден лидирует, но избиратели помнят, что случилось в 2016 году. Призрак тайного голосования за Трампа витает и над выборами 2020 года».
Что же думает избирательный штаб Трампа? Спросим национального пресс-секретаря штаба «Трамп-2020» Хогана Гидли. Спасибо, что нашли для нас время, Хоган! Знаете, в случае отставания избирательные штабы всегда говорят: «Мы не верим в опросы! Это неправда! У нас больше сторонников, чем когда-либо». Что скажете вы?
ХОГАН ГИДЛИ, пресс-секретарь избирательного штаба Трампа: Сначала о главном. Хочу присоединиться к людям по всей стране, оплакивающим смерть одного из символов и героев Движения за гражданские права — Джона Льюиса. Сегодня в своих молитвах я вместе с его родными.
При всём при этом вы совершенно точно сказали про избирательные штабы. Мы часто любим говорить, что опросы — фикция. Но в данном случае они — полнейшая фикция! Факты это подтверждают. Методология совершенно неправильная.
Они опрашивают непропорционально мало республиканцев — сравните, как они голосовали в 2016-м и, если на то пошло, в 2018-м, на промежуточных выборах. Непропорционально много опрашивают демократов, гораздо больше спрашивают левых, чем правых, о том, что они думают о президенте. А ведь, как вы знаете, он пользуется исторически высокой поддержкой внутри Республиканской партии — 96 процентов. Ни у кого такого не было, по крайней мере, сколько я занимаюсь политикой!
Интересно, однако, что члены комиссий, эксперты, контролирующие эти опросы, в курсе того, что опросы перекошены в пользу демократов. То есть либо они чересчур доверчивы, либо они делают это специально. И так, и так — ничего хорошего.
Дата выхода в эфир 19 июля 2020 года.
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