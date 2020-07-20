Fox News: избирательный штаб Трампа не верит в опросы и надеется на тайных сторонников

Опросы общественного мнения, показывающие, что в предвыборной гонке лидирует Байден, проводятся неправильно и недостаточно отображают настроения республиканцев, заявил в интервью Fox News пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Хоган Гидли. Как показали недавние исследования, американские избиратели также ожидают, что многие тайно проголосуют за нынешнего президента.

Как показал недавний опрос, избиратели считают, что люди, тайно голосующие за Трампа, могут решить исход выборов в ключевых колеблющихся штатах. Директор института, проводившего этот опрос, добавляет: «СМИ постоянно сообщают, что Байден лидирует, но избиратели помнят, что случилось в 2016 году. Призрак тайного голосования за Трампа витает и над выборами 2020 года».



Что же думает избирательный штаб Трампа? Спросим национального пресс-секретаря штаба «Трамп-2020» Хогана Гидли. Спасибо, что нашли для нас время, Хоган! Знаете, в случае отставания избирательные штабы всегда говорят: «Мы не верим в опросы! Это неправда! У нас больше сторонников, чем когда-либо». Что скажете вы?



ХОГАН ГИДЛИ, пресс-секретарь избирательного штаба Трампа: Сначала о главном. Хочу присоединиться к людям по всей стране, оплакивающим смерть одного из символов и героев Движения за гражданские права — Джона Льюиса. Сегодня в своих молитвах я вместе с его родными.



При всём при этом вы совершенно точно сказали про избирательные штабы. Мы часто любим говорить, что опросы — фикция. Но в данном случае они — полнейшая фикция! Факты это подтверждают. Методология совершенно неправильная.



Они опрашивают непропорционально мало республиканцев — сравните, как они голосовали в 2016-м и, если на то пошло, в 2018-м, на промежуточных выборах. Непропорционально много опрашивают демократов, гораздо больше спрашивают левых, чем правых, о том, что они думают о президенте. А ведь, как вы знаете, он пользуется исторически высокой поддержкой внутри Республиканской партии — 96 процентов. Ни у кого такого не было, по крайней мере, сколько я занимаюсь политикой!



Интересно, однако, что члены комиссий, эксперты, контролирующие эти опросы, в курсе того, что опросы перекошены в пользу демократов. То есть либо они чересчур доверчивы, либо они делают это специально. И так, и так — ничего хорошего.



Дата выхода в эфир 19 июля 2020 года.