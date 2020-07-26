FAZ: обострение конфликта — США и Китай закрывают консульства друг у друга

03:00
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером признали чрезвычайной
Глава Одесской области Максим Куцый заявил, что региональные власти признали ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» чрезвычайной.
03:00
Хохлов объяснил, почему потерпел неудачу в «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о причинах неудач команды под его руководством в сезоне-2019/20.
03:00
В Москве умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в столице достигло 4411.
03:00
Иммобиле установил рекорд Серии А по реализованным пенальти за один сезон
Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле стал новым рекордсменом итальянской Серии А по количеству голов, забитых с пенальти на протяжении одного сезона.
03:00
Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Техас из-за урагана «Ханна».
03:00
Президент «Ахмата» оценил назначение Талалаева главным тренером клуба
Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера клуба.
03:00
Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле сравнялся по количеству забитых мячей в сезоне с нападающим мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски.
03:00
За сутки в Турции выявили более 900 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 900 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Малафеев: «Зенит» был на две-три головы сильнее других в этом сезоне
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о выступлениях петербургского клуба в этом сезоне.
03:00
WSJ: США пригрозили главе Ливийской национальной армии санкциями
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями из-за того, что он якобы препятствует поставкам нефти из Ливии.
03:00
СМИ: «Локомотив» близок к подписанию контракта с футболистом сборной Белоруссии
Нападающий солигорского «Шахтёра» и сборной Белоруссии по футболу Виталий Лисакович готовится перейти в московский «Локомотив».
03:00
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии
Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
03:00
«Рома» обыграла «Фиорентину» в 36-м туре Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А римская «Рома» одержала победу над «Фиорентиной».
03:00
«Ахмат» объявил о назначении Талалаева
Новым главным тренером грозненского «Ахмата» был назначен Андрей Талалаев.
03:00
Жара привела к детонации боеприпасов на военной базе в Ираке
В Ираке заявили о детонации боеприпасов на военной базе Сакр к югу от Багдада из-за сильной жары.
03:00
Источник: «Зенит» близок к продлению контракта с 37-летним Жирковым
Футболист «Зенита» Юрий Жирков близок к тому, чтобы остаться в команде ещё на год.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
Давид Сильва: это был мой последний матч в АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва покинет клуб по окончании сезона-2019/20.
03:00
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии
Два человека погибли и ещё шесть получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Малгобекском районе Ингушетии.
03:00
СМИ: «Динамо» не будет продлевать контракт с Панченко
Форвард Кирилл Панченко покинет московское «Динамо» в связи с окончанием срока контракта.
03:00
В Британии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса
В Великобритании за сутки выявили 747 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Де Брёйне повторил рекорд Анри по результативным передачам
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал лучшим ассистентом завершившегося сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Агент рассказал об интересе клубов РПЛ к защитнику сборной Дании
Аллан Йенсен Бек, агент футболиста датского «Мидтьюлланда» Эрика Святченко, заявил, что его клиент может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
03:00
Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 827 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 827 тыс.
03:00
«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ по количеству пробитых пенальти за сезон
«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу пробитых 11-метровых ударов за один сезон.
03:00
Муж кандидатки в президенты Белоруссии попал в базу «Миротворца»
Сергей Тихановский, являющийся супругом баллотирующейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
03:00
«Зенит» ушёл в отпуск до 31 июля
Футболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» получили отдых перед началом подготовки к следующему сезону.
03:00
Следователи установили причину смерти трёхлетнего мальчика в Крыму
В Следственном комитете заявили, что причиной смерти трёхлетнего мальчика, который ранее пропал в крымском селе Строгановка, стало утопление. Тело ребёнка было найдено в выгребной яме около дома, где он проживал с семьёй.
03:00
Финкельштейн считает невозможным проведение боя Вердум — Фёдор Емельяненко в ближайшее время
Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился своим мнением о возможности организации повторного поединка между россиянином Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабрисиу Вердумом.
03:00
У здания автомойки в Харькове взорвали гранату
Украинская полиция сообщила о взрыве гранаты у здания автомойки в Харькове.
03:00
Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ
Лучшим бомбардиром завершившегося сезона Английской премьер-лиги стал нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди.
03:00
Дегтярёв планирует продолжить начатые Фургалом социальные программы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен продолжать работать над социальными программами, которые начал бывший глава региона Сергей Фургал.
03:00
«Арсенал» победил «Уотфорд» и не попал в еврокубки по итогам сезона АПЛ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Уотфордом» в матче заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ ).
03:00
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче заключительного, 38-го тура Английского премьер-лиги (АПЛ ).
03:00
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и сохранил место в ЛЧ
В матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер».
03:00
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ
В матче 38-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном».
03:00
«Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в заключительном туре АПЛ
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Норвич Сити» в матче заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы
В матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонскими клубами «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» зафиксирована ничья.
03:00
Сыгравшая в «Унесённых ветром» Оливия де Хэвилленд умерла в 104 года
Актриса Оливия де Хэвилленд, сыгравшая Мелани Гамильтон в фильме «Унесённые ветром», умерла в Париже на 105-м году жизни.
03:00
СМИ назвали пожелания Миранчука по контракту с клубами Серии А
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук хочет зарабатывать не менее €2 млн в год в итальянской Серии А.
03:00
В Сербии за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
Минздрав Сербии сообщил, что в стране за прошедшие сутки зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Промоутер предложил организовать бой Александра Емельяненко с Харитоновым
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил заинтересованность в организации поединка Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым.
03:00
В Пензе ликвидировали открытое горение на территории пекарни
В Пензе спасателям удалось ликвидировать открытое горение на территории пекарни «Канаевский хлебозавод».
03:00
Президент «Сельты» рассказал, что может помешать клубу выкупить Смолова
Президент испанской «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
03:00
Василевский считает, что Чимаев способен выиграть титул чемпиона UFC
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал выступление шведского спортсмена чеченского происхождения Хамзата Чимаева на турнире UFC Fight Island 3.
03:00
Зеленский и Путин обсудили договорённости «нормандской четвёрки»
В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что во время разговора с российским президентом Владимиром Путин стороны выступили за выполнение договорённостей, которые были достигнуты на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.
03:00
Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
03:00
Факел Олимпиады 1980 года в Москве был продан на аукционе
Оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года, которые прошли в Москве, был продан на аукционе за €2500.
03:00
Матыцин заявил, что спорт в России возвращается в привычный ритм после пандемии
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что спорт в стране возвращается в привычный ритм после паузы из-за ситуации с пандемией коронавируса.
03:00
Пять человек госпитализированы после ДТП в Туве
Пять человек, включая четырёх детей, были госпитализированы после аварии с участием микроавтобуса в Туве.