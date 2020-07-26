FAZ: обострение конфликта — США и Китай закрывают консульства друг у друга

За прошедшие недели отношения США и Китая существенно ухудшились, сообщает Frankfurter Allgemeine. А теперь произошло ещё одно обострение продолжительного конфликта. Вашингтон закрыл в Хьюстоне китайское консульство и пригрозил, что та же судьба может постигнуть другие дипломатические представительства. Пекин ответил на это зеркальными мерами, закрыв генеральное консульства американцев в Чэнду.

США и Китай закрыли консульства друг у друга, чем обострили продолжительный конфликт. В пятницу Министерство иностранных дел Китая сообщило о закрытии генерального консульства США в Чэнду. Город находится на юго-западе Народной республики. В субботу здесь видели грузовики для переезда и работников консульства, которые выносили из здания ящики.

Этот шаг — реакция на объявление США о закрытии китайского консульства в Хьюстоне, а также возможном закрытии других представительств. Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео настоял на том, что в отношении Китая нужно действовать более решительно. Он обвинил Китай в применении нечестных торговых практик, нарушении прав человека. К тому же Китай пытается оказать влияние на американское общество, добавил он.США и их союзникам нужно действовать креативнее и энергичнее, чтобы вынудить Коммунистическую партию Китая изменить свою позицию, сказал Помпео.

За прошедшие недели отношения между двумя самыми крупными экономиками в мире существенно ухудшились. Они ведут ожесточённые споры по торговым вопросам, о борьбе с коронавирусом, территориальных притязаниях Китая в Южно-Китайском море, а также по поводу нового закона о безопасности в Гонконге, который сильно нарушает автономию особой административной зоны.

Дата выхода в эфир 25 июля 2020 года.