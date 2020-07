Guardian: Помпео призвал «свободный мир» одолеть китайского «Франкенштейна»

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал «свободные страны» сопротивляться «новой тирании» со стороны Пекина, пишет The Guardian. По словам господина Помпео, китайский «Франкенштейн», которого в своё время создал сам Вашингтон, заставит «свободный мир» измениться, если только сам свободный мир первым не принудит к переменам Китай.

Глава Государственного департамента США Майк Помпео в недавней «провокационной речи, которая наверняка ухудшит разлад в отношениях между Америкой и Китаем», заявил, что «свободные страны» должны одержать победу над угрозой «новой тирании» со стороны Пекина, сообщает британская The Guardian.



«Сегодня Китай становится всё более авторитарным дома, а в остальном мире всё агрессивнее посягает на свободу», — заявил госсекретарь США, выступая в библиотеке имени президента США Ричарда Никсона в калифорнийском городе Йорба-Линда. «Если свободный мир не заставит коммунистический Китай измениться, коммунистический Китай заставит измениться нас», — предупредил Помпео.



По данным The Guardian, Помпео напомнил, что сам президент Ричард Никсон, который «открыл мир» для Компартии Китая (КПК) в семидесятые годы прошлого века, позднее выражал беспокойство по поводу такого шага — и эти его переживания в итоге оказались пророческими. «Президент Никсон как-то сказал, что, открыв мир для КПК, он создал «Франкенштейна»*. Ну и вот, пожалуйста», — заявил американский госсекретарь в своём выступлении, которое, по мнению обозревателя Guardian, отличалось «резким тоном» и напоминало речи времён холодной войны.



Как подчеркнул глава Госдепа США, Пекин, проведя в течение четырёх минувших десятилетий масштабные преобразования и присоединившись к международному сообществу, эгоистично воспользовался «щедростью» США и Запада. По мнению госсекретаря, Пекин нарушил международные обязательства, отказавшись соблюдать автономию Гонконга, предприняв агрессивные шаги в Южно-Китайском море и не свернув хищения интеллектуальной собственности, которые осуществляются под патронажем китайских властей. Как пишет The Guardian, Помпео также раскритиковал прошлые президентские администрации США и американские компании, припомнив первым отсутствие каких-либо серьёзных шагов в отношении Поднебесной, а вторым — слишком угодливое поведение в отношении страны.



«Возвращения к методикам прошлого лишь потому, что они удобны, быть не должно. Мы больше не можем игнорировать фундаментальные политические и идеологические различия между нашими странами, равно как их никогда не игнорировала КПК», — приводит The Guardian слова Помпео. Американский госсекретарь также объяснил принятое Вашингтоном на этой неделе решение потребовать от Пекина закрыть своё консульство в городе Хьюстон, подчеркнув, что это дипломатическое учреждение превратилось в центр шпионских операций с целью похищения засекреченных технологий.

Как подчёркивается в материале The Guardian, речь Помпео стала итогом обострения соперничества между Пекином и Вашингтонов в течение последних нескольких недель. В частности, в четверг министерство юстиции США предъявило четырём китайским исследователям обвинения в том, что они обманом получили американские визы, скрыв свои связи с Народно-освободительной армией Китая; трое из обвиняемых были арестованы американскими правоохранительным органами, тогда как четвёртый смог укрыться в китайском консульстве в городе Сан-Франциско. Всем четырём китайским гражданам грозит до 10 лет тюрьмы, а также штрафы в размере до $250 тыс. Комментируя ситуацию, заместитель генерального прокурора США Джон Демерс заявил: «Это очередной элемент плана Компартии Китая по злоупотреблению нашим открытым обществом и нашими научными учреждениями». В свою очередь, в Китае обвинения назвали «чистой воды политическим преследованием».

По данным The Guardian, отреагировать Пекин успел и на речь Помпео: в пятницу официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин назвала американского секретаря «муравьём, который пытается растрясти дерево», но подчеркнула, что желание Помпео «положить начало новому крестовому походу против Китая» ни к чему не приведёт. Кроме того, китайский МИД потребовал от Вашингтона закрыть своё консульство в городе Чэнду.

* Господин Помпео — как, очевидно, и Ричард Никсон — допустил распространённую ошибку: имя Франкенштейн в одноимённом романе Мэри Шелли носит создатель знаменитого чудовища, тогда как сам монстр имени не имеет (прим. ИноТВ).