CNN: двойная мораль — организации Трампа продолжают импортировать тонны китайской продукции на фоне торговой войны

Несмотря на публичную антикитайскую риторику Трампа, принадлежащие ему компании продолжают импортировать тонны продукции из Поднебесной, сообщает CNN. Как выяснил телеканал, носящие имя Трампа отели и гольф-клубы покупают в Китае мебель и предметы интерьера, в то время как президент выпускает указы о поддержке американского производства.

Президент США Дональд Трамп называет свою политику по отношению к Китаю «жёсткой» и обещает, что его торговые переговоры с Пекином принесут экономическую выгоду обычным американцам, при этом принадлежащие Трампу компании продолжают вносить свой вклад в торговый дефицит с Пекином, пишет корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности Кайли Этвуд.

Как выяснил телеканал CNN, c сентября прошлого года принадлежащие Трампу компании в США импортировали более восьми тонн товаров из Китая. Это стало известно, благодаря данным американской таможенной службы, собранным компанией ImportGenius. Импортированные товары, предназначенные для украшения объектов, находящихся в собственности Трампа, прибыли как раз в тот момент, когда президент стремился «поставить Китай на место», отмечает автор. Так, прошлой осенью в отель Trump International в Нью-Йорке было доставлено более шести тонн столов. В тот же день Трамп написал в Twitter об успехах в переговорах с Китаем.

Как сообщает сайт телеканала, всего два месяца назад в гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесе прибыла партия из двух тонн деревянных и стеклянных витрин из Шанхая, а два дня спустя Трамп обвинил Китай в «некомпетентности» и «массовых убийствах по всему миру».

Как отмечает автор статьи, после избрания на пост президента Трамп оставил управление своими компаниями сыновьям, но не отказался от контроля над предприятиями полностью, и на данный момент не ясно, какую роль он играет в ежедневном ведении бизнеса.

Импорт китайской продукции для своей недвижимости противоречит экономическому национализму лозунга Трампа «Вернём Америке былое величие», подчёркивает автор статьи.

Кроме того, предпочтения компаний, носящих имя Трампа, сильно отличаются от предпочтений, рекомендованных президентом для органов исполнительной власти США. В апреле 2017 года глава Белого дома издал указ о том, что федеральные службы должны «покупать американскую продукцию», а в январе 2019 года подтвердил этот посыл, выпустив исполнительный приказ о предпочтении закупок американской продукции для инфраструктурных проектов. B июле того же года президент подписал указ о «максимальном использовании американских товаров, продуктов и материалов», объявив, что его администрация будет применять закон о покупке американской продукции 1933 года «в максимальной допустимой законом степени».

Китайские закупки организации Трампа также противоречат сообщениям, поступающим от членов его собственного кабинета, призывающих американцев остерегаться вести бизнес с Китаем, подчёркивается в материале. Так, Генеральный прокурор Уильям Барр в своём выступлении в четверг назвал Голливуд и Кремниевую долину «пешками» китайского правительства и предупредил американских бизнесменов, настаивающих на дружественной Китаю политике, что их работа может быть приравнена к нарушению законов о лоббизме в пользу иностранного государства.

Ранее на этой неделе Трамп объявило намерении подписать закон о санкциях против предприятий и частных лиц, содействующих Китаю в ограничении автономии Гонконга.

Помимо прочего, китайский вопрос стал ведущей темой предвыборной кампании, поскольку Дональд Трамп и Джо Байден пытаются изобразить друг друга слабыми перед лицом агрессии со стороны Пекина. В своей последней попытке наказать Китай чиновники администрации Трампа выдвинули идею запретить членам Коммунистической партии Китая въезд в США, сообщает издание со ссылкой на американские СМИ.

Пока неясно, как далеко зайдёт Трамп в эскалации напряжённости с Китаем в настоящий момент из-за её потенциальных негативных последствий для экономики США, уже пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщили CNN чиновники администрации. В сентябрьском отчёте компании Moody's Analytics утверждалось, что торговая война с Китаем, начавшаяся в 2018 году, стоила США 300 тыс. рабочих мест.