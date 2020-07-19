DE: после запрета Huawei Лондону остаётся только ждать ответного удара Пекина

Решение Великобритании запретить китайской компании Huawei принимать участие в прокладке сетей 5G на территории страны вкупе с другими проблемами в отношениях, скорее всего, приведёт к жёсткой реакции Пекина, пишет Daily Express со ссылкой на мнение профессора Стива Цанга. По его словам, теперь Китай может ответить давлением на британский бизнес, задержаниями британских граждан, а также свёртыванием торговых связей.

Решения правительства Великобритании запретить китайской компании Huawei принимать участие в прокладке сетей 5G приведёт к жёсткому ответу Пекина. Вместе с тем, британо-китайские отношения и так переживают непростой период как из-за обвинений в неправильном подходе к коронавирусу, так и критики нового закона в сфере безопасности в Гонконге. Теперь же, когда Лондон принял окончательное решение по Huawei, ответить на это Пекин может несколькими способами, пишет Daily Express со ссылкой на мнение профессора Школы востоковедения и африканистики Стива Цанга.

«Китайское правительство воздерживалось от ответа до принятия решения по Huawei. Теперь же, когда всё решено, они накажут нас как за предложение по гражданам заморских территорий, так и делу Huawei, — отметил он. — Потенциально они могут указать Huawei остановить поставки всех элементов 5G, а также запчастей для сетей 3G и 4G».

При этом профессор не исключил, что Пекин окажет давление на британские компании в Китае или Гонконге, начнёт задерживать британских граждан, а также ограничит сотрудничество с британскими учреждениями. «Всё будет зависеть от того, чем они сочтут возможным пожертвовать и что причинит нам урон», — добавил Цанг.

Ранее из-за жёсткого давления со стороны США и опасений насчёт национальной безопасности правительство Великобритании сообщило о том, что оборудование Huawei будет удалено из архитектуры сетей 5G к концу 2027 года. Кроме того, Лондон также запретил закупать любое новое оборудование для 5G производства этой китайской компании после 31 декабря 2020 года. В Пекине же подобное решение осудили, назвав его необоснованным.

Официальный представил МИД Китая Хуа Чуньин заявила по этому поводу следующее: «Британская сторона воспользовалась темой необоснованных рисков в качестве предлога для сотрудничества с Соединёнными Штатами, нарушив взятые на себя соответствующие обязательства. Никакие решения и действия не должны остаться без последствий».