Washington Examiner: в разработке гиперзвуковых ракет США отстают от России и Китая

Специальный представитель Госдепа США Маршалл Биллингсли заявил, что Америка отстаёт от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет. Как сообщает Washington Examiner, Биллингсли добавил, что американским военным необходимо ускорить работу по модернизации ядерного арсенала, чтобы создать рычаги давления на Москву и Пекин, заставив их согласиться на заключение новых соглашений по ограничению вооружений.
Специальный представитель Госдепартамента Маршалл Биллингсли рассказал членам сенатского комитета по иностранным делам, что Соединённые Штаты Америки отстают от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет. Как пишет Washington Examiner, Биллингсли, назначенный на должность заместителя госсекретаря по контролю вооружений, заявил, что американские военные должны ускорить работу по модернизации ядерного арсенала, чтобы создать рычаги давления на Москву и Пекин, заставив их согласиться на заключение новых соглашений по ограничению вооружений.
«Нам необходимо срочно провести тщательные испытания ряда новых образцов гиперзвуковых планирующих аппаратов, которые вводятся в строй. Думаю, будет справедливо сказать, что мы, в частности, отстаём от китайской испытательной программы. А русские уже установили ядерное гиперзвуковое оружие на своих тяжёлых межконтинентальных баллистических ракетах», — сказал он во время слушаний при назначении на должность.
Как отмечает издание, Биллингсли пытается договориться о продлении договора СНВ-3, который является самым важным из ныне действующих соглашений в области контроля вооружений и ограничивает запасы российского и американского ядерного оружия. Американское руководство сигнализирует о том, что не станет продлевать действие договора, если Китай откажется вступить в переговоры с целью заключения трёхстороннего соглашения, так как Пекин в настоящее время стремительно наращивает свой арсенал баллистических ракет и ядерного оружия.
«Гиперзвуковое оружие даёт ряд преимуществ», — сказал Биллингсли, отметив при этом, что американское руководство хочет разрабатывать только те ракеты, которые несут обычные боевые заряды, но не ядерные боеголовки.
«Я думаю, для нас это станет важным уравновешивающим фактором, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил спецпредставитель Госдепартамента.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение засчитать техническое поражение «Сочи» за неявку на игру 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга начали рабочую поездку в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Пресс-служба английского футбольного клуба «Ливерпуль» опубликовала видеозапись из раздевалки после матча 37-го тура Английской премьер-лиги с лондонским «Челси», по завершении которого команде был вручён трофей за победу в АПЛ.
В России за сутки 8277 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число россиян, выздоровевших после коронавируса, достигло 580 330. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России в течение суток зафиксировано 5848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 795 038 случаев коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об освобождении экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова по делу о коррупции, фигурантом которого также является гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Поединок бывшей чемпионки UFC в легчайшем весе американки Холли Холм с Ирен Алданой, который должен был пройти на турнире UFC в Лас-Вегасе 1 августа, отменён из-за выявления коронавируса у мексиканской спортсменки.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не исключил возможности ужесточения ограничений в регионе из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает связь с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения после уведомления о том, что Россия с 15 июля постепенно снимает ограничения на международные пассажирские авиаперевозки.
Полиция провела работу по предотвращению массового скопления болельщиков «Ливерпуля», празднующих чемпионство команды в Английской премьер-лиге (АПЛ) у стадиона «Энфилд» , в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что врачи зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в вахтовом посёлке в Среднеканском округе Колымы.
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт в интервью RT Deutsch прокомментировал возможные санкции со стороны США, под которые он может подпасть из-за нового американского закона об ограничительных мерах против «Северного потока — 2».
Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.