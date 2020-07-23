Washington Examiner: в разработке гиперзвуковых ракет США отстают от России и Китая

Специальный представитель Госдепа США Маршалл Биллингсли заявил, что Америка отстаёт от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет. Как сообщает Washington Examiner, Биллингсли добавил, что американским военным необходимо ускорить работу по модернизации ядерного арсенала, чтобы создать рычаги давления на Москву и Пекин, заставив их согласиться на заключение новых соглашений по ограничению вооружений.

Специальный представитель Госдепартамента Маршалл Биллингсли рассказал членам сенатского комитета по иностранным делам, что Соединённые Штаты Америки отстают от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет. Как пишет Washington Examiner, Биллингсли, назначенный на должность заместителя госсекретаря по контролю вооружений, заявил, что американские военные должны ускорить работу по модернизации ядерного арсенала, чтобы создать рычаги давления на Москву и Пекин, заставив их согласиться на заключение новых соглашений по ограничению вооружений.

«Нам необходимо срочно провести тщательные испытания ряда новых образцов гиперзвуковых планирующих аппаратов, которые вводятся в строй. Думаю, будет справедливо сказать, что мы, в частности, отстаём от китайской испытательной программы. А русские уже установили ядерное гиперзвуковое оружие на своих тяжёлых межконтинентальных баллистических ракетах», — сказал он во время слушаний при назначении на должность.

Как отмечает издание, Биллингсли пытается договориться о продлении договора СНВ-3, который является самым важным из ныне действующих соглашений в области контроля вооружений и ограничивает запасы российского и американского ядерного оружия. Американское руководство сигнализирует о том, что не станет продлевать действие договора, если Китай откажется вступить в переговоры с целью заключения трёхстороннего соглашения, так как Пекин в настоящее время стремительно наращивает свой арсенал баллистических ракет и ядерного оружия.

«Гиперзвуковое оружие даёт ряд преимуществ», — сказал Биллингсли, отметив при этом, что американское руководство хочет разрабатывать только те ракеты, которые несут обычные боевые заряды, но не ядерные боеголовки.

«Я думаю, для нас это станет важным уравновешивающим фактором, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил спецпредставитель Госдепартамента.