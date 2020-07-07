Обозреватель National Interest рассказал, как Америке защититься от гиперзвукового оружия России и Китая

У вооружённых сил США есть проблема: Россия и Китай создают гиперзвуковые вооружения, пишет в своей статье для The National Interest младший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Джеймс Грант.

Агентство космического развития (SDA), новое подразделение Пентагона, опубликовало запрос на разработку усовершенствованной системы слежения за ракетами из космоса. Техническое уведомление появилось без особой помпы и не привлекло серьёзного внимания со стороны общественности. Однако те, кто в курсе происходящего, понимают: это начало крупной стратегической инициативы, которая может обеспечить Америке военное превосходство.

Перед Вашингтоном стоит острая проблема. Впервые после окончания холодной войны превосходство Америки в ракетных технологиях подвергается сомнению. В настоящее время наряду с Соединёнными Штатами кинетическое оружие следующего поколения — гиперзвуковые ракеты — разрабатывают Россия и Китай.

Системы гиперзвукового оружия предназначены для преодоления существующей противоракетной обороны за счёт движения с «невероятной» скоростью — до 27 раз превышающей скорость звука — и с высокой манёвренностью.

На данный момент эффективных контрмер против этого оружия не существует, указывает автор.

«Поскольку в плане технологического прогресса наши противники находятся на одном уровне с нами, — а в некоторых случаях превосходят, — Пентагон должен сделать приоритетными исследования и разработку средств защиты от гиперзвукового оружия», — подчёркивает обозреватель The National Interest.

Военная мощь Америки основывается на её способности проецировать силу на большие расстояния — на способности доставлять подавляющую силу в виде войск, кораблей, самолётов и ракет в любой уголок мира за короткий промежуток времени.

У «ближайших конкурентов» США — России и Китая — отсутствует это «экспедиционное» проецирование мощи, поэтому гиперзвуковое оружие предоставляет их вооружённым силам мощный инструмент в рамках системы ограничения доступа A2AD, чтобы сдерживать развёртывание сил США и даже создавать угрозу нанесения первого «обезглавливающего» удара по Соединённым Штатам. Неудивительно, что Москва и Пекин — и даже конкуренты второго уровня, такие как Иран и Северная Корея, — активно пытаются освоить эту «уравнительную технологию», отмечает автор.

Соединённые Штаты, подстёгнутые прогрессом своих конкурентов, возобновили свою программу гиперзвукового оружия времён холодной войны. Пентагон запросил у конгресса $2,865 млрд на финансирование гиперзвукового оружия в 2021 году, то есть на 13% больше, чем в 2020 финансовом году, на который было выделено $2,508 млрд. Сюда входит и финансирование исследований наступательных систем вооружения, таких как гиперзвуковая система, размещаемая на подвижных пусковых установках, ракеты для подводных лодок и кораблей, а также системы воздушного базирования.

Но поскольку гиперзвуковые системы способны «находить швы» в обороне той или иной страны, — в частности они могут проходить за пределами радиолокационных горизонтов и вне зоны действия перехватчиков, не оставляя времени для реагирования, — то даже просто для попытки успешного перехвата необходим новый метод отслеживания.

На самом деле, как подчёркивает обозреватель The National Interest, это может быть достигнуто только с помощью целой группировки датчиков, находящихся на низкой околоземной орбите, как это предусмотрено программой космического слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами (HBTSS). Эта группировка должна включать около 120 спутников, которые позволят постоянно и надёжно обнаруживать цели независимо от их курса или скорости.

И проблема защиты от гиперзвукового оружия актуальна как никогда. Традиционные системы обороны Америки, такие как Aegis BMD и THAAD, в настоящее время просто не оборудованы для защиты активов США от гиперзвуковой угрозы.

Даже традиционная противоракетная оборона, которая похожа на попадание пулей в пулю, — это сложная задача, требующая отслеживания целей, высокоскоростной передачи данных и перехвата. Скорость и манёвренность гиперзвуковых ракет делают эти задачи намного сложнее. Космический слой датчиков может помочь улучшить ситуационную осведомлённость и тем самым дать существующим системам шанс для борьбы с угрозой. Более того, дивиденды от космического сенсорного слоя не будут ограничены противоракетной обороной. Все виды войск США извлекут выгоду из способности лучше отслеживать объекты (от войск до кораблей и самолётов) в интегрированной, общей системе.

«Однако теперь от конгресса зависит, удастся ли претворить в жизнь такую систему. При условии надлежащего финансирования, выделяемого на исследования и разработки, законодатели смогут сделать так, чтобы Соединённые Штаты превратили космическое зондирование в реальность и справились с этой задачей до того, как наши противники нас опередят», — подытоживает обозреватель The National Interest Джеймс Грант.