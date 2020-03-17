Asia Times: Япония вступила в гиперзвуковую гонку вслед за Россией, Китаем и США

Японские власти поделились своими планами получить новейшее высокотехнологичное оружие собственного производства — гиперзвуковую крылатую ракету и сверхскоростной планирующий боевой блок. Впрочем, обе системы, которые предполагается использовать против наземных и наводных целей, поступят на службу сил обороны страны не ранее 2030-х годов, пишет Asia Times.

Не только американские военные спешно пытаются разработать гиперзвуковое оружие, чтобы противодействовать Китаю и России. Япония, судя по всему, также намерена заполучить новейшее высокотехнологичное оружие и спутниковую систему для его управления, пишет Asia Times.

Власти островного государства разработали план исследований и разработок для создания собственных гиперзвуковых систем. Тем самым они подтвердили, что стремятся повысить боеспособность страны, и поделились подробностям о том, против каких угроз будет применяться новое оружие, отмечает издание.

Документ с соответствующей информацией на своём сайте опубликовало японское Агентство по закупкам, технологии и логистике. В нём говорится о разработке двух типов оружия — гиперзвуковой крылатой ракеты (HCM) и сверхскоростного планирующего боевого блока (HVGP).

Первая будет оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и внешне напоминать обычную ракету. Но при этом она сможет развивать гораздо бóльшую скорость и преодолевать огромное расстояние, обращает внимание Asia Times.

Блок HVGP получит твердотопливный ракетный двигатель, который сможет поднять на большую высоту его боевую часть. После чего она будет планировать до предназначенной для поражения цели, поддерживая высокую скорость вплоть до нанесения удара.

Агентство также предоставило более подробную информацию о типах боевых частей, которыми будет комплектоваться HVGP. Планируется использовать боеголовки, предназначенные для поражения как надводных, так и наземных целей.

Одна из боевых частей будет бронебойной. Она разрабатывается специально для борьбы с авианосцами. Версия для наземных целей будет использовать снарядоформирующий заряд (СФЗ) для нанесения удара по площадям.

Агентство также ожидает, что и ракета, и блок будут ориентироваться с помощью спутника. В качестве резерва предполагается использовать инерциальную навигационную систему, подчёркивается в статье.

Япония стремится создать сеть из семи спутников, чтобы обеспечить постоянное развёртывание своих сил самообороны. Это позволит бесперебойно получать навигационные данные, не полагаясь на иностранные аппараты. Наведение боеголовок на цель должно будет осуществляться либо с помощью радиочастотной визуализации, преобразованной из данных доплеровского частотного сдвига, либо с помощью инфракрасной головки самонаведения.

Но прежде чем Япония сможет получить жизнеспособное боевое средство, её специалистам придётся серьёзно поработать, в том числе над системой гиперзвукового наведения и тепловым экранированием. Как ожидается, новое вооружение поступит на службу в начале 2030-х, заключает Asia Times.