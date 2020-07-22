Hill: Пекин не оставит без ответа решение США закрыть консульство КНР в Хьюстоне

США распорядились закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне, объяснив этот шаг необходимостью защитить американский суверенитет и частную собственность, а также не допустить запугивания американского народа, сообщает The Hill. Китай назвал это «беспрецедентным» развитием конфликта и пообещал Вашингтону ответить соответствующим образом, если он пойдёт по этому «неправильному пути» — тем более что у США намного больше дипломатических представительств и сотрудников в Китае.

США предписали китайскому правительству закрыть своё консульство в Хьюстоне, сославшись на необходимость защиты американской интеллектуальной собственности, сообщает The Hill.

«Мы распорядились закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и американскую личную информацию», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус, использовав при этом сокращение от китайского официального названия — Китайская Народная Республика, отмечает издание.

«Соединённые Штаты не потерпят нарушений КНР нашего суверенитета и запугивания нашего народа, точно так же, как мы не допустили нечестной торговой практики КНР, кражи американских рабочих мест и других вопиющих действий. Президент Трамп настаивает на справедливости и взаимности в американо-китайских отношениях», — добавила Ортагус.

Хотя Ортагус не стала подробно останавливаться на каких-либо возможных нарушениях, она привела цитату из Венской конвенции, отметив, что договор требует от дипломатов «уважать законы и правила принимающего государства» и «не вмешиваться во внутренние дела этого государства».

Пекин быстро отреагировал на этот шаг, и официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал его «беспрецедентной эскалацией», одновременно пообещав дать соответствующий ответ Америке, сообщается в статье.

«У США гораздо больше дипломатических представительств и сотрудников, работающих в Китае. Поэтому, если США намерены пойти по этому неправильному пути, мы ответим решительно», — заявил Ван.

Как сообщает издание, во вторник вечером пожарные отреагировали на сообщения о сожжении бумаг на территории консульства, но им было отказано в доступе на объект.

Нынешний шаг со стороны Госдепартамента последовал за недавним высказыванием госсекретаря Майка Помпео, выдвинувшего идею о том, что США могут запретить популярное китайское видео-приложение TikTok, которым управляет компания Bytedance. Ранее Вашингтон уже заявлял о своих опасениях по поводу компании, хотя руководство Bytedance категорически отрицает, что когда-либо стало бы передавать данные о пользователях правительству Китая.

Госдепартамент велел закрыть китайское представительство в Хьюстоне всего через день после того, как Министерство торговли обнародовало санкции в отношении одиннадцати китайских компаний в связи с опасениями, что эти компании помогают правительству Китая в притеснении уйгурских меньшинств в северо-западной провинции Синьцзян, напоминает The Hill.