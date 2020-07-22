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Guardian: в Великобритании Помпео раскритиковал ВОЗ и призвал «дать отпор» Пекину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ходе закрытой встречи с британскими политиками во время визита в Соединённое Королевство госсекретарь США Майкл Помпео вновь обрушился с критикой на ВОЗ, обвинив организацию в зависимом положении от КНР. Как отмечает The Guardian, американский дипломат похвалил Лондон за отказ от сотрудничества с HUawei по 5G и призвал всех единомышленников «дать отпор» Коммунистической партии Китая.
Guardian: в Великобритании Помпео раскритиковал ВОЗ и призвал «дать отпор» Пекину
Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с необычайно резкой критикой в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время закрытой встречи в Великобритании, сообщает The Guardian. Глава американской дипломатии заявил, что Китай держит ВОЗ у себя в кармане и что именно организация ответственна за умерших в период пандемии британцев

Участникам встречи, организованной британским аналитическим центром «Общество Генри Джексона», Помпео объявил , что ВОЗ, на его взгляд, является «политической, а не научной организацией», а её действующий генеральный директор Тедрос Гебреисус слишком близок с Пекином и даже свой пост он получил, договорившись с Китаем. «Когда дошло до дела, из-за этой вот сделки стали умирать британцы», — так, не вдаваясь в подробности, описал госсекретарь ситуацию с пандемией. Как заверил дипломат, его утверждения основаны на докладах разведки. 

 

В ответ на обвинения Помпео представитель ВОЗ отметил: «ВОЗ ничего не известно о подобных заявлениях, но мы решительно отвергаем любые личностные нападки и безосновательные утверждения. ВОЗ призывает государства сохранять фокус на борьбе с пандемией, которая забирает человеческие жизни и приносит много страданий». 

 

По данным The Guardian, на встрече с Помпео находились преимущественно консервативные британские парламентарии. Однако на столь резкие заявления его спровоцировал вопрос лейбориста Криса Брайанта, касавшийся выхода США из ряда многосторонних организаций и соглашений. 

 

Как напоминает издание, в этом месяце Вашингтон, несмотря на пандемию, критику и практически полное отсутствие поддержки со стороны иностранных партнёров, направил ВОЗ официальное уведомление о выходе из организации. 

 

Также на встрече, состоявшейся перед переговорами госсекретаря США с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном, Помпео отметил, что Вашингтон уже передал британским властям разведданные, доказывающие притеснения уйгуров в Китае и позволяющие Лондону ввести санкции против Пекина. 

 

В своей беседе Джонсон и глава американской дипломатии обсудили вопрос сотрудничества между двумя странами в сфере новых технологий и его развития во избежание усиления китайских государственных компаний в этом секторе. Помпео оценил решение Великобритании отказаться от сделки с Huawei по запуску сотовых сетей 5G.

 

Не забыл дипломат припомнить Китаю и коронавирус, которого, по словам госсекретаря, «можно было избежать». «Коммунистическая партия Китая бесчестно использует эту пандемию для продвижения своих целей. Вместо того, чтобы помогать миру, председатель Си Цзиньпин продемонстрировал миру настоящее лицо своей партии», — приводит газета слова американского дипломата. 

 

«Нельзя претендовать на территории в море, на которых у вас нет законных прав. Нельзя угрожать и запугивать страны в Гималаях. Нельзя пытаться что-то скрыть, а потом принуждать к сотрудничеству международные институты, вроде Всемирной организации здравоохранения», — подчеркнул Помпео. Также он добавил, что США хотят, «чтобы все страны вместе работали, чтобы дать отпор действиям Коммунистической партии Китая во всех упомянутых сегодня направлениях».

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Guardian Великобритания Европа
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