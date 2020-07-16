Bloomberg: «уйдите из них немедленно» — Помпео пригрозил Европе новыми санкциями за российские трубопробоводы

Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил о том, что Вашингтон сделал шаг в сторону введения дополнительных санкций против лиц, участвующих в прокладке российских газопроводов в Европу и Турцию, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, подобная риторика лишь обострит отношения между Вашингтоном и его союзниками, учитывая, что Германия воспринимает угрозу санкций как вмешательство в её внутренние дела.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон сделал шаг в сторону введения санкций против тех лиц, которые принимают участие в прокладке российских трубопроводов в Европу и Турцию. Таким образом дипломат чётко указал европейским союзникам США на рост вероятности наказания за реализацию энергетических проектов, которые, по мнению Америки, пойдут только на пользу России, пишет Bloomberg.
«Уйдите из них немедленно или столкнитесь с последствиями», — предупредил Помпео.
При этом администрация Трампа внесла новые положения в свою методичку для компаний, которые пытаются следовать Закону США «О противодействии противникам Америки посредством санкций», призванному ограничить деловые связи с Россией. В рамках новых правил США расширили санкционный перечень, чётко дав понять, что теперь с карательными мерами за прокладку трубопроводов может столкнуться куда большее число компаний, чем раньше.
По мнению США, создание трубопровода между Россией и Германией даст Москве возможность установить плотный контроль над поставками энергоносителей в Европу. Вместе с тем, союзники Вашингтона, включая Германию, указывают на то, что этот трубопровод послужит каналом поставок необходимых им ресурсов.
Санкционная угроза Помпео поспособствует обострению трений между США и их европейскими союзниками. В частности, это касается Германии, которая утверждает, что подобная угроза США равносильна вмешательству Вашингтона в её внутренние дела, отмечает Bloomberg.
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