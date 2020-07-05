Interia: на радость Украине чёрные тучи нависли над «Северным потоком — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» может и не выдержать второго удара американских санкций, тогда его запуск не только будет отсрочен, но и вообще может не состоятся, считает аналитик энергетических рынков Матеуш Кубяк. В связи с этим в беседе с порталом Interia он пророчит рост значения Украины, как в переговорах о газовом транзите с Россией, так и в диалоге со странами ЕС.

Чёрные тучи нависли над проектом газопровода «Северный поток — 2». «Газпром» должен будет подстроиться к правилам ЕС, в то время как американцы уже готовят очередные санкционные меры, пишет портал Interia. Он напоминает, что уже более чем полгода как из-за американских санкций строительство газопровода «Северный поток — 2» де-факто заморожено. Осталось проложить около 160 км газопровода, россияне намерены это сделать при помощи корабля, принадлежащего «Газпрому», и сдать в эксплуатацию на рубеже 2020 и 2021 года.

Однако американский конгресс уже начал работу над проектом новых санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые могут привести к полной его остановке. Для России большой проблемой также могут стать правила ЕС, которые ей придётся соблюдать. Следовательно «Газпрому» придётся попрощаться с идеей монопольного использования «Северного потока — 2».

Если санкции будут одобрены американскими политиками, то это станет вторым серьёзным ударом по газопроводу «Северный поток — 2», уверен аналитик энергетических рынков Матеуш Кубяк. «Кто знает, не приведут ли они к тому, что проект будет остановлен навсегда, а не только отсрочен. Этот вопрос разрешится в последующие месяцы», — добавляет он.

По мнению эксперта, это будет иметь не только последствия в плане бизнеса и экономики, но также политические. Он обращает внимание на то, что такой исход событий безусловно укрепит позицию Украины в переговорном процессе с Россией. Цель газопровода «Северный поток — 2» заключалась в том, чтобы ограничить транзит российского газа через Украину либо вообще от него отказаться. «Если строительство газопровода будет заблокировано, то в ближайшие годы украинцы будут разговаривать с россиянами с совершенно иной позиции. Они и далее будут необходимой транзитной страной для поставок российского газа в ЕС», — подчёркивает он.

У Украины будет лучше позиция в переговорах касательно продления настоящего договора с россиянами, который был подписан в конце прошлого года сроком на пять лет. С другой стороны и в самом ЕС будут по-другому смотреть на Украину. Она и далее будет играть роль ключевого государства, без которого транзит газа в ЕС будет невозможным. Следовательно, интерес к ней будет только расти, уверяет Кубяк.

Остановка строительства газопровода «Северный поток — 2», по мнению эксперта, не позволит Германии превратиться в главный центр и главную точку приёма газа в ЕС. В дальнейшем будущем это сможет привести к появлению интереса к очередным диверсификационным проектам в Европе и расширению уже существующих соединений.

«В длительной перспективе можно ожидать, что отсутствие «Северного потока — 2» приведёт к тому, что объёмы поставок не российского газа в Европу будут только расти, при условии роста спроса на газ в Европе. Тогда — если не появятся дополнительные пропускные способности из России — естественным образом ситуация будет способствовать поставкам альтернативного сырья, не обязательно американского — из других источников», — резюмирует в беседе с Interia аналитик энергетически рынков Матеуш Кубяк.